Unde mergem?

Vineri 10.01.2025

• Film – Micuţul ren Niko şi sania lui Moş Crăciun, Cinematograful Scala – ora 15.20

• Film – Sonic the Hedgehog 3, Cinematograful Scala – ora 16.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Super elfii salvează oraşul, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Frăţia hoţilor 2: Pantera, Cinematograful Scala – ora 18.45

• Film – Substanţa, Cinematograful Scala – ora 19.05

Sâmbătă 11.01.2025

• Handbal feminin: HC Zalău – CSM Slatina, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 11.30

• Film – Better Man: Robbie Williams, Cinematograful Scala – ora 13.45

• Film – Super elfii salvează oraşul, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Mufasa: Regele Leu, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Substanţa, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Babygirl, Cinematograful Scala – ora 19.30

Duminică 12.01.2025

• Film – Duel în trei, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Sonic the Hedgehog 3, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Super elfii salvează oraşul, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Frăţia hoţilor 2: Pantera, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Nosferatu, Cinematograful Scala – ora 19