România actuală

Parcă m-am tâmpit și nu mai știu încotro ne îndreptăm, ce vrem, cum vrem. Am fost întrebat dacă mai cred în Justiție. N-am știut să-i răspund tovarășului meu de alergare, dar i-am spus că văd tot mai mulți infractori care scapă cu obrazul curat. Procurorii se chinuie ani și ani, îi urmăresc, îi anchetează, iar domniile lor, unii dintre judecătorii din această țară, îi scapă. Sunt cazuri celebre și nu mai pot fi trecute cu vederea. Păi ce semnal dai tu ca magistrat unei națiuni, unor oameni, unor copii talentați cărora li se spune zilnic să învețe, să fie buni, corecți, să fie Oameni, să construiască o societate bazată pe valori, să nu fure, când scapi de închisoare oameni cu un trecut dubios, oameni care s-au remarcat numai prin probleme cauzate la nivelul societății. Nu știu, dar parcă e prea de tot. Din nefericire, pe tot mai mulți români nici nu îi mai interesează că fiul vreunui mahăr cu influență, care a omorât o familie conducând drogat, scapă doar cu doi ani de închisoare cu suspendare. Asemenea exemple fac rău societății, mare-mare atenție! Între timp crește numărul românilor săraci care cheltuie enorm pentru a lăsa impresia că sunt bogați. Nu fac decât să devină și mai săraci. Mai aflu că românii nu mai au încredere în presă. De ce oare? Pentru că unii dintre noi, jurnaliștii, suntem preocupați și afectați până și de ce mașini își cumpără cei corecți și buni. Păi nu era vorba că trăim într-o țară liberă și avem dreptul să folosim banii câștigați corect cum dorim atâta vreme cât respectăm legea? De politica din România îmi este tot mai scârbă. Voi pe cine votați de data asta? Gata, m-am tâmpit de tot, nu mai știu ce e cu mine, nu mai înțeleg nimic din politica românească, azi e unul, mâine e altul. Când am intrat în presă, acum douăzeci de ani, trebuia să știu pe de rost lista ministerială cu numele aferente. Acum nu mai am cum, pentru că lista se modifică de la o săptămână la alta. Vine unul azi și pleacă mâine, iar săptămâna viitoare îl înlocuiește altul. Până și vremea a luat-o razna. De Bobotează a fost un frig de s-a topit înghețata în cornet.

