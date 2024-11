Unde mergem?

Vineri 1.11.2024

• Fotbal Liga a III-a: SCM Zalău – CSM Olimpia Satu Mare, Stadion Municipal Zalău – ora 14

• Film – Un panda în Africa, Cinematograful Scala – ora 15.10

• Film – Zâmbeşte 2, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Răzbunarea asasinului, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Moartea în vacanţă, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Film – Terrifier 3, Cinematograful Scala – ora 19.35

Sâmbătă 2.11.2024

• Handbal feminin, HC Zalău – CSM Slatina, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 11

• Film – Un panda în Africa, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – My Hero Academia: You’re Next, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Roboţica roz: Gardiana insulei, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Terrifier 3, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Probleme de familie, Cinematograful Scala – ora 19.30

Duminică 3.11.2024

• Film – 200% lup, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Venom: Ultimul dans, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Un panda în Africa, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – Moartea în vacanţă, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Film – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Răzbunarea asasinului, Cinematograful Scala – ora 19.15