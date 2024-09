Unde mergem?

Vineri 13.9.2024

• Handbal feminin, tineret: HC Zalău – Gloria Bistriţa – Năsăud, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 12

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Film – Totul se termină cu noi, Cinematograful Scala – ora 16.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Fotbal Liga a III-a: SCM Zalău – CSC Crişul Sântandrei, Stadion Municipal Zalău – ora 17

• Film – Leo, marele inventator, Cinematograful Scala – ora 17.25

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Ca fetele, Cinematograful Scala – ora 19.25

•Film – Nu vorbi de rău, Cinematograful Scala – ora 19.40

Sâmbătă 14.9.2024

• Film – Leo, marele inventator, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Totul se termină cu noi, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Dezbatere publică: tehnici de restaurare – Şcoala de Vară Cuciulat, Muzeul Gheorghe Florean, Cuciulat, Sălaj – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Show de magie și ventrilogie: „Bubu merge la școala!”, Value Centre Zalău – ora 17

• Film – Sirocco şi Regatul Vânturilor, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – Beetlejuice Beetlejuice, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – The Crow: Iubire şi răzbunare, Cinematograful Scala – ora 19.25

Duminică 15.9.2024

• Film – Transformers, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Deadpool & Wolverine, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Leo, marele inventator, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Ca fetele, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

•Film – Nu vorbi de rău, Cinematograful Scala – ora 19.30