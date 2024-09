Unde mergem?

Vineri 6.9.2024

• Film – 10 vieţi norocoase, Cinematograful Scala – ora 15.25

• Film – Sirocco şi Regatul Vânturilor, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Urşii Boonie: Înapoi pe Pământ, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Beetlejuice, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Longlegs: Colecţionarul de suflete, Cinematograful Scala – ora 19.40

•„Festivalul Cepei” localitatea Pericei, concert de muzică creștină – ora 20.30

• Teatru: Hoţii de onoare, Curtea Artiștilor – str. Morii 1/A, Zalău – ora 21

Sâmbătă 7.9.2024

•„Festivalul Cepei” localitatea Pericei – secretele pălincii, degustare de preparate tradiționale, invitaţi speciali: Dynacord, B-Dare, Antal Timi, Happu Gang feat FLM, DJ Csobankay – ora 13

• Film – Sunt un mic ticălos 4, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Băieţi răi: Pe viaţă şi pe moarte, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Totul se termină cu noi, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Spectacol de astronomie și spațiu cosmic, Zalău Value Centre – ora 19

• Film – Longlegs: Colecţionarul de suflete, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Stand up comedy cu Sasha Ciobanu, Cristi Ciui, Claudiu Toderici şi Traian Dobra, Curtea Artiștilor – str. Morii 1/A, Zalău – ora 21

Duminică 8.9.2024

• Film – Deadpool & Wolverine, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Sirocco şi Regatul Vânturilor, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Handbal feminin, HC Zalău – Dunărea Brăila, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalău – ora 17.30

• Film – Beetlejuice, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – The Crow: Iubire şi răzbunare, Cinematograful Scala – ora 19.25