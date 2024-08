Unde mergem?

Vineri 30.8.2024

• Eveniment caritabil: „Fii erou de fapte bune şi donează rechizite şcolare”, Zalău Value Centre – ora 12

• Film – Harold şi creionul fermecat, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Sunt un mic ticălos 4, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Sirocco şi Regatul Vânturilor, Cinematograful Scala – ora 17.40

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – The Crow: Iubire şi răzbunare, Cinematograful Scala – ora 18.45

• MMC Bikers Fest Ediţia XVI – concerte: Frontkill, Tom White and the Mad Circus, The Voodoo Child, ștrandul „Broscărie”, Șimleu Silvaniei – ora 19

• Film – Noaptea masacrului, Cinematograful Scala – ora 19.45

• Teatru: Hoia, Curtea Artiștilor – str. Morii 1/A, Zalău – ora 22

Sâmbătă 31.8.2024

• Târgul colecționarilor, Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău – ora 8

• Film – Sirocco şi Regatul Vânturilor, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Clipeşte de două ori, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Noaptea masacrului, Cinematograful Scala – ora 18

• MMC Bikers Fest Ediţia XVI – concerte: Boldea Stelian, Baba Novak, White Mahala, Hellmeton, ștrandul „Broscărie”, Șimleu Silvaniei – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Deadpool & Wolverine, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Teatru: Doi într-un butoi, Curtea Artiștilor – str. Morii 1/A, Zalău – ora 22

Duminică 1.9.2024

• Film – 10 vieţi norocoase, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Borderlands, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Sirocco şi Regatul Vânturilor, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – The Crow: Iubire şi răzbunare, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Totul se termină cu noi, Cinematograful Scala – ora 19.10