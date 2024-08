Unde mergem?

Vineri 9.8.2024

• Film – Arca lui Noe: Aventuri şoricesti, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Sunt un mic ticălos, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Harold şi creionul fermecat, Cinematograful Scala – ora 17.35

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Totul se termină cu noi, Cinematograful Scala – ora 18.45

• Film – Borderlands, Cinematograful Scala – ora 19.40

• Teatru: Căldură? Mare?, Curtea Artiștilor – str. Morii 1/A, Zalău – ora 21

Sâmbătă 10.8.2024

• Film – Harold şi creionul fermecat, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Trimite-mă la Lună, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Sunt un mic ticălos 4, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Fotbal, Supercupa Sălajului: CS Barcău Nuşfalău – Someşul Someş Odorhei, Stadion Orăşenesc Jibou – ora 18

• Film – Borderlands, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

•Film – Băieţi răi: Pe viaţă şi pe moarte, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Concert: Horile lumii cu Grigore Leşe şi Amir Heidarkhodaee, Curtea Artiștilor – str. Morii 1/A, Zalău – ora 21

Duminică 11.8.2024

• Film – Totul se termină cu noi, Cinematograful Scala – ora 14.05

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 14.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Arca lui Noe: Aventuri şoriceşti, Cinematograful Scala – ora 17.05

• Film – Deadpool & Wolverine, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Blue Lock: Episodul Nagi, Cinematograful Scala – ora 19.15