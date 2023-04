Unde mergem?

Vineri 7.04.2023

• Film – Motanul încălţat: Ultima dorinţă, Cinematograful Scala – ora 11.45

• Film – Titanic, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Motanul încălţat: Ultima dorinţă, Cinematograful Scala – ora 17

• Concert de pricesne: „La umbra Crucii Tale”, Casa de Cultură Şimleu Silvaniei – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Taximetrişti, Cinematograful Scala – ora 20.25

• Film – Super Mario Bros, Cinematograful Scala – ora 20

Sâmbătă 8.04.2023

• Film – Top Gun: Maverick, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe – Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Super Mario Bros, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Fotbal Liga 3: SCM Zalău – Minerul Ocna Dej, Stadionul Municipal Zalău – ora 17

• Fotbal Liga 3: Sportul Şimleu – CFR 2 Cluj, Stadion Măgura Şimleu Silvaniei – ora 17

• Volei Divizia A1: SCM Zalău – Ştiinţa Explorări Baia Mare, Sala Sporturilor Zalău – ora 18

• Film – Scream VI, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Avatar, Cinematograful Scala – ora 19

Duminică 9.04.2023

• Concert de pricesne: „Drumul Crucii”, în cadrul Sfintei Liturghii la Biserica Ortodoxă „Sfânta Vinere” Zalău

• Film – Năstruşnicul motan Maurice, Cinematograful Scala – ora 13

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Film – Motanul încălţat: Ultima dorinţă, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Dungeons & Dragons: Frăţia hoţilor, Cinematograful Scala – ora 18

• Concert de pricesne: „Duminica la Florii”, Căminul Cultural din Bobota – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Bilet pentru paradis, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Concert: Davide Laugelli (Italia), Rock’n Roll Center – ora 19.45