Unde mergem?

Vineri 12.7.2024

• Tenaris Cinelatino: Film – Avril și lumea extraordinară, Cinematograful Scala – ora 13

• Tenaris Cinelatino: Film -Belle & Sebastian: Noua generație, Cinematograful Scala – ora 15

• Film – Sunt un mic ticălos 4, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Tenaris Cinelatino: Film -Album de familie, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Nina şi secretul ariciului, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Trimite-mă la Luna, Cinematograful Scala – ora 19.10

• Film – Blue Lock: Episodul Nagi, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Tenaris Cinelatino: Film -Nasty, Parcul Central (Amfiteatru) – ora 21.30

Sâmbătă 13.7.2024

• Pelerinaj: Bocşa – Bădăcin, „Să ne cunoaștem înaintașii”, plecarea se face la ora 8 de la Biserica din Bocșa

• Spectacol de teatru de magie: Aventuri cu Octavian, Zalău Value Centre – ora 12

• Tenaris Cinelatino: Film – Oamenii-lup, Cinematograful Scala – ora 13

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Tenaris Cinelatino: Film – Horia, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Blue Lock: Episodul Nagi, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Tenaris Cinelatino: Film – Puan, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

•Film – Fără zgomot: Ziua 1, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Tenaris Cinelatino: Film -Nunți, botezuri, înmormântări, Parcul Central (Amfiteatru) – ora 21.30

Duminică 14.7.2024

• Film – Sunt un mic ticălos 4, Cinematograful Scala – ora 13.40

• Tenaris Cinelatino: Film – Legendarium, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Tenaris Cinelatino: Film – Exercițiul, Cinematograful Scala – ora 15

• Film – Dogman, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Tenaris Cinelatino: Film – Visul, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Trimite-mă la Luna, Cinematograful Scala – ora 19

• Tenaris Cinelatino: Film -Iubiri incomplete, Parcul Central (Amfiteatru) – ora 21.30