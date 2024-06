Unde mergem?

Vineri 28.6.2024

• Film – Garfield, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Băieţi răi: Pe viaţa şi pe moarte, Cinematograful Scala – ora 16.50

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 17.40

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

•Film – Fără zgomot: Ziua 1, Cinematograful Scala – ora 19.35

• Film – The Bikeriders: Clubul Vandalilor, Cinematograful Scala – ora 19.50

Sâmbătă 29.6.2024

• Iniţiere în călărie: ieşire la pas în natură, loc. Stana – ora 11

• Film – Sunt un mic ticălos 4, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Prieteni imaginari, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Nina şi secretul ariciului, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – The Bikeriders: Clubul Vandalilor, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

•Film – Fără zgomot: Ziua 1, Cinematograful Scala – ora 19.30

Duminică 30.6.2024

• Film – Thabo şi cazul rinocerului, Cinematograful Scala – ora 13.50

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Prinţesa şi monstrul fermecat, Cinematograful Scala – ora 17.05

• Film – Băieţi răi: Pe viaţa şi pe moarte, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Nina şi secretul ariciului, Cinematograful Scala – ora 19.25