Unde mergem?

Vineri 31.5.2024

•Film – Micuţa Ping şi dragonul, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Balul Balurilor 2024, Casa de Cultura a Sindicatelor Zalău – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Garfield, Cinematograful Scala – ora 17.25

• Film – În inima Naţionalei, Cinematograful Scala – ora 17.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Prieteni imaginari, Cinematograful Scala – ora 19.45

• Film – Tarot, Cinematograful Scala – ora 20.05

Sâmbătă 1.6.2024

• Ziua Internațională a Copilului – activități pentru copii și tineret, participanţi: Clubul sportiv „Allegria”, Clubul sportiv „Winagers”, Atelierul de dans „Transilvania”, Ansamblul Folcloric „Columna”, Palatul copiilor – muzică ușoară, muzică populară, dans de societate, dansuri populare, Școala Populară de Arte și Meserii – muzică ușoară, muzică populară, dansuri populare, Liceul de Artă „Ioan Sima” – muzică ușoară, muzică populară, Parcul Central Municipal – ora 10

• Ulița copilăriei – Ieri și azi: expoziții, ateliere, jocuri și concursuri, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău – ora 11.30

• Film – În inima Naţionalei, Cinematograful Scala – ora 14.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Nina şi secretul ariciului, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Cats in the Museum, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Spectacol de teatru: „Capra cu trei iezi”, Atelier de modelaj baloane pentru copii, Atelier de pictură pe față, Meet & greet cu mascotele faimoase Bluey și Bingo, Zalău Value Centre – ora 17.30

• Film – Tarot, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Distrugătorul lumii, Cinematograful Scala – ora 19.20

Duminică 2.6.2024

• Film – Lassie – o nouă aventură, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Giganții din La Mancha, Cinematograful Scala – ora 14.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Film – Prieteni imaginari, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Buzz House: The Movie, Cinematograful Scala – ora 17.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Planeta maimuţelor: Noul regat, Cinematograful Scala – ora 18.50