Unde mergem

Vineri 24.5.2024

• Vernisajul expoziţiei BATRA 2023, Piaţa Iuliu Maniu – ora 12.30

• Film – Micuţa Ping şi dragonul, Cinematograful Scala – ora 16

• Film – Lassie – o nouă aventură, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Gală de box profesionist, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18

• Film – Giganții din La Mancha, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Cascadorul, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Sting, Cinematograful Scala – ora 20

Sâmbătă 25.5.2024

• „Festivalul pălincii” Zalău 2024: târg tradiţional, degustări, spectacol, invitaţi speciali: Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” al Casei Municipale de Cultură din Zalău, alături de soliștii Claudiu Costinaș, Andreea Vălean -Indrecan, Aurora Moga Popovici, Rodica Pop -Seling,Vasile Coca, dirijor – profesor Ionuț Dârjan, elevii Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău: Luisa Iancău, Larisa Fiț, Lorena Chiorean, Iulia Hendea, Raluca Barbor, Adina Blaga, Răzvan Rotar, Lorena Ciupe, Adriana Moldovan, Ansamblul Folcloric „Meseșul”, „Rapsozii Sălajului”, Ansamblul „Meseșul Junior”, Formația de dansuri „Terbete” și Ansamblul „Mugur, mugurel” ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, trupa „Rockada”, strada Unirii (pietonală) – ora 10 – 18

• Film – Giganții din La Mancha, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – În inima Naţionalei, Cinematograful Scala – ora 14.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Cats in the Museum, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Fotbal-baraj promovare Liga 2, semifinale-retur: SCM Zalău – Unirea Ungheni, Stadion Municipal Zalău – ora 17:30

• Film – Buzz House: The Movie, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Distrugatorul lumii, Cinematograful Scala – ora 19.20

Duminică 26.5.2024

• Film – Lassie – o nouă aventură, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Garfield, Cinematograful Scala – ora 14.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Film – Planeta maimuţelor: Noul regat, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – The Strangers: Chapter 1, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Prieteni imaginari, Cinematograful Scala – ora 19.20