Unde mergem?

Vineri 10.5.2024

• Vernisajul expoziției „Ulița copilăriei”, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău – ora 13

• Film – Micuţa Ping şi dragonul, Cinematograful Scala – ora 15

• Film – Lassie – o nouă aventură, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Cats in the Museum, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Fotbal Liga a III-a: SCM Zalău – CSM Olimpia Satu Mare, Stadion Municipal Zalău – ora 18

• Film – Planeta maimuţelor: Noul regat, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Distrugătorul lumii, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Concert: Hatred Fields, Rock’n Roll Center, Zalău – ora 20.45

Sâmbătă 11.5.2024

• Expoziţie internaţională de mașini clasice: „Retro Parada Primăverii”, platoul din fața clădirii „Transilvania” – ora 11

• Film – Nasty, Cinematograful Scala – ora 13.25

• Film – Cats in the Museum, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Combat Wombat: Eroi de serviciu, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Distrugătorul lumii, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Sting, Cinematograful Scala – ora 19

Duminică 12.5.2024

• Sărbătoare câmpenească: „Măsurişul Oilor de la Pria”, loc. Pria – ora 11

• Iniţiere în călărie: ieşire la pas în natură, loc. Stana – ora 11

• Film – Lassie – o nouă aventură, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Garfield, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Film – Cats in the Museum, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Buzz House: The Movie, Cinematograful Scala – ora 18

• Film – Planeta maimuţelor: Noul regat, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30