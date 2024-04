Unde mergem?

Vineri 19.4.2024

• Film – Lassie: o nouă aventură, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Campionatul județean de fotbal Juniori D: Sportul Şimleu – SCM Zalău, Stadionul Măgura Şimleu Silvaniei – ora 15

• Campionatul județean de fotbal Juniori E: Sportul Şimleu – SCM Zalău, Stadionul Măgura Şimleu Silvaniei – ora 16

• Film – Argonauţii: Poveşti şoriceşti, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Campionatul județean de fotbal Juniori C: Sportul Şimleu – Benfyka lleanda, Stadionul Măgura Şimleu Silvaniei – ora 17.30

• Film – Micuţa Ping şi dragonul, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Nasty, Cinematograful Scala – ora 19.55

• Film – Abigail, Cinematograful Scala – ora 20.05

Sâmbătă 20.4.2024

• Festivalul MAIFEST – „Casa Germană”, Zalău, str. 22 Decembrie 1989 nr. 47 – ora 9.45

• Iniţiere în călărie: ieşire la pas în natură, loc. Stana – ora 11

• Film – Micuţa Ping şi dragonul, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Vânătorii de fantome: Imperiul înghețat, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Aventură în natură, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Volei: SCM Zalău – Steaua Bucureşti, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18

• Film – Lassie: o nouă aventură, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Back to Black: Povestea lui Amy Winehouse, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Concert: B-ton, Rock’n Roll Center, Zalău – ora 20

Duminică 21.4.2024

• Film – Război civil, Cinematograful Scala – ora 13.40

• Film – Argonauţii: Poveşti şoriceşti, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Micuţa Ping şi dragonul, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Nasty, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Abigail, Cinematograful Scala – ora 19.30