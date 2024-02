Unde mergem?

Vineri 2.2.2024

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Miraculos: Buburuza şi Motan Noir, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Superpietonii Zurli, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Argylle: Superspionul, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Film – The Beekeeper: Răzbunare iminentă, Cinematograful Scala – ora 19.35

Sâmbătă 3.2.2024

• Turneu „Șah în școală”, Zalău Value Centre – ora 10

• Film – Ferrari, Cinematograful Scala – ora 13.50

• Film – Marea migraţie, Cinematograful Scala – ora 14.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Miraculos: Buburuza şi Motan Noir, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Argylle: Superspionul, Cinematograful Scala – ora 18

• Volei – Divizia A1, SCM Zalău – Unirea Dej, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Vinerea neagră, Cinematograful Scala – ora 19.35

Duminică 4.2.2024

• Lansare de carte: Dan Pavel – „Iuliu Maniu, în jurnalul lui Corneliu Coposu. O reinterpretare a istoriei” – Bădăcin, Casa Memorială „Iuliu Maniu” – ora 10

• Film – Argylle: Superspionul, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Iubesc să te urăsc, Cinematograful Scala – ora 15.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Handbal – CN Tineret, HC Zalău – Minaur Baia Mare, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 17

• Film – Aquaman şi regatul pierdut, Cinematograful Scala – ora 18

• Film – Napoleon, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30