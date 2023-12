Unde mergem?

Vineri 22.12.2023

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Marea migraţie, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Miraculos: Buburuza şi Motan, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Karaoke Night: X-mas Edition, Time Out Zalău – ora 19

• Film – Aquaman şi regatul pierdut, Cinematograful Scala – ora 19.25

• Film – Golul victoriei, Cinematograful Scala – ora 19.40

Sâmbătă 23.12.2023

• Film – The Marvels, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Miraculos: Buburuza şi Motan, Cinematograful Scala – ora 13.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Film – Marea migraţie, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Aquaman şi regatul pierdut, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – Wonka, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

Duminică 24.12.2023

• Film – Dorinţa, Cinematograful Scala – ora 13.10

• Film – Wonka, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30