Unde mergem?

Vineri 17.03.2023

• Film – Năstruşnicul motan Maurice, Cinematograful Scala – ora 9

• Film – Motanul încălţat: Ultima dorinţă, Cinematograful Scala – ora 15.40

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16

• Film – Motanul încălţat: Ultima dorinţă, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe – Tour of the Solar System – ora 18

• Film – Avatar, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Film – Top Gun: Maverick, Cinematograful Scala – ora 19.30

Sâmbătă 18.03.2023

• Film – Omul-Furnică şi Viespea: Quantumania, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe – Tour of the Solar System – ora 14

• Fotbal-Liga 3: Sportul Șimleu – Minerul Ocna Dej, Stadion Măgura Șimleu Silvaniei – ora 15

• Film – Scream VI, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.00

• Film – Titanic, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18

• Film – Bilet pentru paradis, Cinematograful Scala – ora 19.30

Duminică 19.03.2023

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14

• Film – Asterix şi Obelix: Regatul de mijloc, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16

• Film – Avatar, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe – Tour of the Solar System – ora 18

• Film – Scream VI, Cinematograful Scala – ora 18.30