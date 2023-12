Unde mergem?

Vineri 15.12.2023

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Dorinţa, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Marea migraţie, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Concert: Brody Janos, Casa de cultură a Sindicatelor Zalău – ora 19

• Film – Îngerul Charlie, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Film – Wonka, Cinematograful Scala – ora 19.30

Sâmbătă 16.12.2023

• Film – Jocurile foamei: Balada şerpilor şi a păsărilor cântătoare, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Marea migraţie, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Dorinţa, Cinematograful Scala – ora 17.05

• Film – Miami Bici 2, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Vinerea neagră, Cinematograful Scala – ora 19.30

Duminică 17.12.2023

• Film – Napoleon, Cinematograful Scala – ora 13.40

• Film – Dorinţa, Cinematograful Scala – ora 14.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Călătoria către Bethlehem, Cinematograful Scala – ora 17.45

• Film – Wonka, Cinematograful Scala – ora 18

• Concert de colinde: „Deschide uşa Creştine”, biserica „Sfântul Nicolae” din Zalău – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30