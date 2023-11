Unde mergem?

Vineri 10.11.2023

• Fotbal, Liga III-a: SCM Zalău – Minerul Ocna Dej, Stadion Municipal Zalău – ora 11

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Bodyguardul: Misiune în junglă, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Trolii: Se strânge trupa, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Libertate, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Film – The Marvels, Cinematograful Scala – ora 19.50

• Concert: The Voodoo Child – Rock’n Roll Center, Zalău – ora 21

Sâmbătă 11.11.2023

• Film – Fiica regelui din mlaștină, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Trolii: Se strânge trupa, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Film – Patrula căţeluşilor: Filmul, Cinematograful Scala – ora 16.05

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Nuntă pe bani, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Five Nights at Freddy’s: Filmul, Cinematograful Scala – ora 19.30

Duminică 12.11.2023

• Film – Crimele din Osage County: Bani însângeraţi, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Trolii: Se strânge trupa, Cinematograful Scala – ora 15.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – The Marvels, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Bodyguardul: Misiune în junglă, Cinematograful Scala – ora 19.10