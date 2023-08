Unde mergem?

Vineri 18.08.2023

• Film – Ţestoasele Ninja: Haosul mutanţilor, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Puişorii: Aventură în Africa, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Blue Beetle, Cinematograful Scala – ora 19.10

• Film – Scăpaţi din lesă, Cinematograful Scala – ora 19.30

Sâmbătă 19.08.2023

• Film – Meg 2: Confruntare în adâncuri, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Ţestoasele Ninja: Haosul mutanţilor, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Barbie, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Zilele comunei Maerişte – concert Sergiu Chirilă & Band şi discotecă în aer liber – ora 18

• Film – Cobweb, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

•Cultură’n şură: spectacol de teatru „Văzduh”, Iaz – ora 21.15

Duminică 20.08.2023

• Zilele comunei Maerişte – spectacol de muzică populară invitaţi speciali: Cristian Pomohaci, Sava Negrean Brudaşcu, Cristian Fodor şi Voichiţa Mihoc – ora 13

• Film – Oppenheimer, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Blue Beetle, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Gran Turismo, Cinematograful Scala – ora 18

• Fanfara ”Promenada”, foișorul din Parcul Central Municipal – ora 18

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Scăpaţi din lesă, Cinematograful Scala – ora 19.10

•Cultură’n şură: spectacol de teatru „Văzduh”, Valcău de Jos – ora 21.15