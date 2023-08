Unde mergem?

Vineri 11.08.2023

• Turneu de handbal feminin: Minaur Baia Mare – Dacia Mioveni, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 10.30

• Film – Mica sirenă, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Gran Turismo, Cinematograful Scala – ora 17

• Turneu de handbal feminin: HC Zalău -Dacia Mioveni, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Turneu de handbal feminin: Minaur Baia Mare – Măgura Cisnădie, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18.45

• Film – Ţestoasele Ninja: Haosul mutanţilor, Cinematograful Scala – ora 19.45

• Film – Cobweb, Cinematograful Scala – ora 20

Sâmbătă 12.08.2023

• Turneu de handbal feminin: Măgura Cisnădie – Dacia Mioveni, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 10.30

• Turneu de handbal feminin: HC Zalău -Minaur Baia Mare, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 12

• Teatru de păpuși: povestea „Pinocchio”, Value Centre Zalău – ora 13

• Film – Barbie, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Puişorii: Aventura în Africa, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Oppenheimer, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Film – Cobweb, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

Duminică 13.08.2023

• Porţi deschise către lumea plantelor, Grădina Botanică „Vasile Fati” Jibou – ora 13

• Film – Oppenheimer, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Ţestoasele Ninja: Haosul mutanţilor, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Gran Turismo, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Meg 2: Confruntare în adâncuri, Cinematograful Scala – ora 19.10