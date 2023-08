Unde mergem?

Vineri 4.08.2023

• Film – Misiune: Imposibilă – Răfuială mortală partea întâi, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Piloții de raliu, Cinematograful Scala – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Barbie, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Film – Meg 2: Confruntare în adâncuri, Cinematograful Scala – ora 20

•Cultură’n şură: spectacol de teatru „Mama Griguță”, comuna Bănişor – ora 21.30

Sâmbătă 5.08.2023

• Teatru de Păpuși – „Păcălici în Pădurea Fermecată”, Value Centre Zalău (zona food court) – ora 13

• Film – Indiana Jones și cadranul destinului, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Raliu: „Cupa Meseş Cento Group”, traseu Treznea – Vârful Meseşului – ora 13.40

• Film – Puişorii: Aventura în Africa, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Zilele Comunei Hida, invitaţi speciali: Diana Moga, Sergiu Sotelecan, Iulia Cheteleș, Roxana Pop și Ștefi Suciu – ora 17

• Film – Meg 2: Confruntare în adâncuri, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Film – Insidious: Uşa roşie, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

Duminică 6.08.2023

• Film – Transformers: Ascensiunea bestiilor, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Barbie, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Zilele Comunei Hida, invitaţi speciali: Sava Negrean Brudașcu, Valeria şi Traian Ilea, Georgiana Marina – ora 17

• Film – Oppenheimer, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Film – Ruby Gillman, adolescenta kraken, Cinematograful Scala – ora 18

• Serbare Guruslău 2023, invitaţi speciali: Mariana Deac, Oana Fonţ, Vasile Coca, Alin Oprea (Talisman) – ora 18.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30