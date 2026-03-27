Unde mergem?

Vineri 27.3.2026
• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – Crișul Sântandrei, stadionul Municipal din Zalău – ora 15
• Film – Arco, Cinematograful Scala – ora 15.20
• Film – Mi-ai căzut cu tronc, Cinematograful Scala – ora 16.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Film – Copacul magic din lumea fermecată, Cinematograful Scala – ora 17.20
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30
• Film – Ei te vor ucide, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Băieți de oraș: Golden Boyz, Cinematograful Scala – ora 19.20
• Concert: Adriana Berezovski, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20.45
Sâmbătă 28.3.2026
• Film – Cod roşu: Apocalipsa, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30
• Film – Cel mai tare din parcare, Cinematograful Scala – ora 15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30
• Film – Marsupilami: Cum să prinzi o pufoșenie, Cinematograful Scala – ora 17
• Film – Scream 7, Cinematograful Scala – ora 18.40
• Film – F*ck Valentines Day: La naiba cu Ziua Îndrăgostiţilor, Cinematograful Scala – ora 19.30
Duminică 29.3.2026
• Film – Autostrada crimei, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30
• Film – Copacul magic din lumea fermecată, Cinematograful Scala – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30
• Film – Hopperi, Cinematograful Scala – ora 17
• Volei Divizia A1, Play-off: SCM Zalău – CS Rapid București, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 18
• Film – Frânturi din el, Cinematograful Scala – ora 18.45
• Film – Ei te vor ucide, Cinematograful Scala – ora 19.30