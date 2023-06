Unde mergem?

Vineri 9.06.2023

• Film – Mica sirenă, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Furios şi iute X, Cinematograful Scala – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Transformers: Ascensiunea bestiilor, Cinematograful Scala – ora 20

• Film – Un tată de coşmar, Cinematograful Scala – ora 20.15

Sâmbătă 10.06.2023

• Film – Omul – Păianjen: Prin lumea păianjenului, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Gardienii galaxiei: Volumul 3, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Furios şi iute X, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Din nou îndrăgostită, Cinematograful Scala – ora 19.15

Duminică 11.06.2023

• Film – Mica sirenă, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Omul – Păianjen: Prin lumea păianjenului, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Furios şi iute X, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Film – Transformers: Ascensiunea bestiilor, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30