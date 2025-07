Unde mergem?

Vineri 25.07.2025

• Film – Căpitanul Colţi-de-sabie şi Contesa de Gral, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Film – Superman, Cinematograful Scala – ora 15.50

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Super Charlie, Cinematograful Scala – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 17.30

• Film – Cei 4 Fantastici: Primii pași, Cinematograful Scala – ora 18.35

• Film – Greu de măritat, Cinematograful Scala – ora 19

• Spectacol de teatru: „Umbre și lumini”, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 21

Sâmbătă 26.07.2025

• Film – Sfârșitul, Cinematograful Scala – ora 13.35

• Film – Cursa Grand Prix a Europei , Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Lilo & Stitch, Cinematograful Scala – ora 16.45

• Film – Știu ce-ai făcut astă-vară, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Film – M3GAN 2.0, Cinematograful Scala – ora 19.05

• Spectacol de teatru: „Dragoste pe un fir de ață”, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 21

Duminică 27.07.2025

• Film – Super-Charlie, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Cum să îţi dresezi dragonul, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 15.30

• Sărbătoarea comunei Bobota, invitați speciali: soții Traian și Valeria Ilea, Cristian Pomohaci, Georgiana Lobonț, terenul de fotbal din localitatea Bobota – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Cursa Grand Prix a Europei , Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Cei 4 Fantastici: Primii pași, Cinematograful Scala – ora 18.35

• Film – Greu de măritat, Cinematograful Scala – ora 19.35