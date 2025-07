Unde mergem?

Vineri 18.07.2025

• Film – Căpitanul Colţi-de-sabie şi Contesa de Gral, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Film – Superman, Cinematograful Scala – ora 15.50

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Cursa Grand Prix a Europei , Cinematograful Scala – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 17.30

• Film – Știu ce-ai făcut astă-vară, Cinematograful Scala – ora 18.45

• Film – Sfârșitul, Cinematograful Scala – ora 19

• Spectacol de teatru: Istoria Românilor pe scurt, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 20

• Spectacol de teatru: 7 + 1 „După 8 femei”, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 22

Sâmbătă 19.07.2025

• Iniţiere în călărie: ieşire la trap în natură, loc. Stana – ora 11

• Real Talks – atelier interactiv ghidat de psihologi, dedicat tinerilor care simt nevoia unor conversații reale, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 12

• Film – Sfârșitul, Cinematograful Scala – ora 13.35

• Film – Cursa Grand Prix a Europei , Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 15.30

• Concurs de orientare sportivă: Clubul Sportiv „Energia” Marca, localitatea Marca – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Lilo & Stitch, Cinematograful Scala – ora 16.45

• Film – Superman, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Film – Știu ce-ai făcut astă-vară, Cinematograful Scala – ora 19.05

• Magic Puppet: P.O.T. – impro show cu păpuși, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 21

Duminică 20.07.2025

• Film – Elio, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Dreams – Jurnalul primei iubiri, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Cursa Grand Prix a Europei , Cinematograful Scala – ora 17

• Film – F1 Filmul, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Film – Jurassic World: Renaşterea, Cinematograful Scala – ora 19

• „Cuvinte către cer” – concert de muzică și poezie religioasă, Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” – ora 19

• Spectacol: „Nu, nu, mulțumesc”/„Nem, nem, köszönöm”, Curtea Artiștilor, str. Morii 1/A – ora 21