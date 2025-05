Unde mergem?

Vineri 30.05.2025

• Film – Zâna Măseluţă: Între prietenie şi magie, Cinematograful Scala – ora 15.15

• Film – Lilo & Stitch, Cinematograful Scala – ora 16.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – În obiectiv, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Şcoala animalelor magice 3, Cinematograful Scala – ora 18.45

• Seară de joc şi folclor instrumentar, restaurantul Atelierul de Joc Popular, str. Fabricii nr. 10, Zalău – ora 19

• Film – Exorcizarea, Cinematograful Scala – ora 19.35

Sâmbătă 31.05.2025

• Film – Thunderbolts, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Zâna Măseluţă: Între prietenie şi magie, Cinematograful Scala – ora 14.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Misiune: Imposibilă. Răfuiala finală, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Lilo & Stitch, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Exorcizarea, Cinematograful Scala – ora 19.35

Duminică 1.06.2025

• Mega Joc supradimensionat unde copiii sunt pionii principali și zarul uriaș decide aventura, Zalău Value Center – ora 10

• „Descoperă muzeul cu ochii copilăriei”: atelier şi jocuri pentru copii de toate vârstele, zona pietonală din faţa Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău – ora 12

• 1 Iunie la Ograda Fermecată: surprize pentru copii, sat Mal, com. Sâg – ora 12

• Energy Sport Festival: distracție, muzică, foodcourt, loc. Marca – ora 12

• ZUT Family Run: alergare simbolică de 7 minute prin inima orașului, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 (Platoul de marmură) – ora 13

• Activități dedicate Zilei Internaționale a Copilului, Parcul Municipal Central din Zalău – ora 15

• Bunny Hop Challenge: concurs cu bicicleta, în faţa Clădirii Transilvania Zalău – ora 15

• 1 Iunie Ziua Internaţională a Copilului – expoziţie tehnică specifică armei: pompieri, militari, jandarmerie, Parcul Central din Şimleu Silvaniei, ora 17

• Spectacol interactiv: Cântăm, dansăm și ne distrăm, Zalău Value Center – ora 17.30