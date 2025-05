Unde mergem?

Vineri 23.05.2025

• „Meserii pe bune”: tur ghidat în fabrică, TenarisSilcotub – ora 9

• Film – Minecraft: Filmul, Cinematograful Scala – ora 15.05

• Film – Csongor & Tünde – Misiunea, Cinematograful Scala – ora 16.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Lilo & Stitch, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Film – Misiune: Imposibilă. Răfuiala finală, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Un film neterminat, Cinematograful Scala – ora 19.40

• Concert: BLUESCORE, Atelier de Arome, strada Fabricii nr. 10, Zalău – ora 20

Sâmbătă 24.05.2025

• „Run to the Hills” festival de alergare în natură, Crasna – Táltoș (centru de echitație) – ora 9

• Șah în școala: competiție care încurajează logica și inteligența în rândul celor mai tineri pasionați de șah, Zalău Value Center – ora 12

• Film – Lilo & Stitch, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Hurry Up Tomorrow, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Căpitanul Colţi de sabie şi Contesa de Gral, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Film – Thunderbolts, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Concert: AVORTEXISTENT, Rock’n Roll Center Zalău – ora 19

• Film – Destinaţie finală, Cinematograful Scala – ora 19.10

Duminică 25.05.2025

• Film – Marea pescuială, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Lilo & Stitch, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Lenesi pe roti, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Misiune: Imposibilă. Răfuiala finală, Cinematograful Scala – ora 17.35

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Un film neterminat, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Proiectul cultural „Ursuz și Amuz”, Centrul NoRo, Zalău – ora 19

• Expoziție de artă, Charlie ‘s Zalău – ora 19