Unde mergem?

Vineri 9.05.2025

• Festivalul Internaţional „Primăvara Poeziei”: întâlnire – dezbatere cu poeții prezenți la festival, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj – ora 10

• Ziua Europei, eveniment cultural, invitați: violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga, Sala „Transilvania” Zalău – ora 11

• Campionatul Național de Volei Masculin U19, Divizia Elita – Turneul Final, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalău – ora 14

• Film – Buzz House: The Movie 2, Cinematograful Scala – ora 15.50

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Csongor & Tünde – Misiunea, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Film – Căpitanul Colţi-de-sabie şi Contesa de Gral, Cinematograful Scala – ora 17.45

• Festival de MAI – Produs de Cluj: invitaţi – tineri interpreţi zălăuani, Trupa de Noapte, Sergiu Chirilă Band, Zalău Value Center – ora 18

• Festivalul Internaţional „Primăvara Poeziei”: spectacol de muzică și poezie cu elevii și profesorii de la Liceu de Artă „Ioan Sima” și de la Colegiu Național „Silvania” – formația I’Adyk, sala Transilvania Zalău, ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Marea pescuială, Cinematograful Scala – ora 18.45

• Film – Liga umbrelor, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Concert: ADRIAN EVI, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Sâmbătă 10.05.2025

• Festivalul Internaţional „Primăvara Poeziei”: Concursul Județean de recitare în limba română, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj – ora 9.30

• Retro Parada Primăverii 2025: expunere de mașini clasice, Piața Iuliu Maniu nr. 1, Zalău – ora 10

• Campania „Respect în trafic 2025”: dedicat motocicliștilor și participanților la trafic, parcare Value Center – ora 12

• Film – Căpitanul Colţi-de-sabie şi Contesa de Gral, Cinematograful Scala – ora 14

• Campionatul Național de Volei Masculin U19, Divizia Elita – Turneul Final, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalău – ora 14

• Film – Minecraft: Filmul, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Hitpig: Purcelușul detectiv, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Thunderbolts*, Cinematograful Scala – ora 18

• Festival de MAI – Produs de Cluj: invitaţi – Trupa Inedit, Cezzy, Ramona&Sax, Zalău Value Center – ora 18

• „Muzica stelelor”, susţinut de violonista Diana Jipa şi pianistul Ştefan Doniga, Pensiunea „Casa Catrinei” din localitatea Văleni nr.120 – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Până în zori, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Concert: SUPERHORROR (Italia), Rock’n Roll Center Zalău – ora 21

Duminică 11.05.2025

• Serbarea pastorală „Măsurișul Oilor de la Pria”, invitați: Cristian Pomohaci, Ramona Vița, Deți Iuga, Cornel Borza, Adriana Irimieș, Vasile Coca, Florin Roșan, Iosif Rusu, Daniela Crișan, Ciprian Mocan, loc. Pria – ora 11

• Iniţiere în călărie: ieşire la pas în natură, localitatea Stana, Sălaj – ora 11

• Campionatul Național de Volei Masculin U19, Divizia Elita – Turneul Final, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalău – ora 14

• Film – Leneşi pe roţi, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Marea pescuială, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Căpitanul Colţi-de-sabie şi Contesa de Gral, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – Liga umbrelor, Cinematograful Scala – ora 18

• „Glasul libertății”: eveniment cultural, invitați special: Maia actrița Morgenstern, violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga, Muzeul Holocaustului, Șimleu Silvaniei – ora 18

• Festival de MAI – Produs de Cluj: invitaţi – tineri interpreţi, Iulia Bucur, Claudiu Ferko, Lucia Potra, Adriana Irimeş, Cosmin Mocean, Marius Ciprian Pop, Zalău Value Center – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Blestemul, Cinematograful Scala – ora 19.20