Jocurile cu câștig instant – unul dintre cele mai atractive tipuri de jocuri de noroc în 2024?

Succesul de care se bucură jocurile cu câștig rapid Spaceman, Aviator și JetX a adus această categorie de jocuri de noroc în centrul atenției jucătorilor de casino în 2024. Platformele de casino online, precum Play Vulkan Vegas Online, acordă o atenție mărită acestui tip de jocuri, diversificându-și portofoliul cu noi titluri pe care le oferă jucătorilor. Unul dintre aspectele importante legate de jocurile cu câștig instant este posibilitatea de a le juca gratuit, în varianta demo.

În anii 2019 și 2022 au fost lansate jocurile Aviator, JetX și Spaceman, acestea fiind unele dintre cele mai bine cotate opțiuni de divertisment pe site-urile de cazino din mediul online. Aviator, creat de Spribe, a obținut distincția de Jocului Anului, și a impresionat jucătorii cu RTP-ul de 97%, mecanismul inovativ de joc și posibilitatea de câștig. Reprezentând un etalon în industrie, noile titluri lansate în ultimii ani își propun să depășească popularitatea acestui joc cu câștig instant.

1. Stock Market

Evolution Gaming a lansat în luna martie 2024 unul dintre jocurile crash care își propune să întreacă în popularitate Aviator. Având un RTP de 99%, acest joc se bazează pe un mecanism de joc similar Aviator (Burst Mechanic). Tema jocului este legată de tranzacționarea acțiunilor, mărfurilor și activelor pe o bursă virtuală.

Le oferă jucătorilor un sistem de multiplicatori de câștig avantajoși, dar și variante ale jocului care se adaptează fiecărei jurisdicții în care este jucat. Jocul este live, iar toate câștigurile care sunt încasate (Cash Out) sunt subiectul unui comision de 1% din valoare. Jucătorul trebuie să apese pe unul dintre butoane „Up” sau „Down” în funcție de cum crede că va evolua prețul pieței.

2. Fly to Universe

Creat de KA Gaming și lansat în martie 2024, Fly to Universe are un RTP de 90%. Sunt două moduri de joc, Over/Under sau Range, iar valoarea multiplicatorilor variază între 1.01x și 1000x. Jucătorul trebuie să seteze punctul de prăbușire (Crash Point) între 1.02 și 24 și să pronosticheze dacă multiplicatorul va fi peste sau sub.

3. Crash Poki

Popok Gaming a prezentat acest joc crash care are un RTP de 96% și o volatilitate medie în martie 2024. Jocul oferă un câștig maxim de 10000x miza, cu pariuri a căror valoare variază între 0.04 și 100 de monede. Mecanismul de joc este similar Aviator, cu un plus pe partea de grafică, animații și efecte sonore. Muzica din fundal contribuie la atmosfera jocului.

Jocul Crash Poki are la bază tehnologia blockchain, ceea ce înseamnă transparență 100% și posibilitatea consulatarii tuturor statisticilor legate de joc. Jucătorul trebuie să apese butonul Cash Out înainte ca un asteroid să lovească bimotorul aflat în zbor. Există și un sistem de recompense, precum și posibilitatea de a debloca unul dintre cele 4 tipuri de avion în joc.

4. Pipa Crash

Caleta Gaming a lansat acest joc crash în luna februarie 2024. Jocul are un RTP de 97%, volatilitate mică spre medie și oferă un câștig de până la 1000x miza. Mecanismul de joc este Burst, similar Aviator. Jucătorul trebuie să apese butonul Cash Out înainte ca zmeul să fie lovit. Jocul beneficiază de grafică, animații și un fundal muzical foarte atractive.

Se poate paria între 0.10 și 100 de monede pe rundă. Sunt disponibili multiplicatori de câștig generoși, iar experiența de joc este una dinamică. Pentru a beneficia de șanse mai mari de câștig, jucătorii pot activa opțiunea Auto Cash Out.

5. Fly X Cash Boosta

Jocul crash lansat în februarie 2024 aparține companiei Buck Stakes Entertainment. Jocul cu mecanism Burst Mechanic, similar jocurilor Aviator, Jetx și Spaceman, are un RTP de 97% și o volatilitate medie. Câștigul maxim ajunge până la 12000x miza, pariurile jucătorului fiind cuprinse între 0.05 și 20 de monede.

Printre opțiunile disponibile în joc se numără Cash Booster, care îi oferă jucătorului multiplicatori de câștig ce variază între 1% și 300% pe nivel, valoarea câștigurilor crescând de la 2x și până la 3000x pariul.Sunt disponibile și alte recompense, precum runde gratuite.

Ce titluri de jocuri cu câștig rapid urmează să fie lansate în 2024?

Producătorii din această industrie le pregătesc jucătorilor numeroase titluri care își propun să detroneze Aviator, Spaceman și JetX de pe podiumul preferințelor. Printre cele mai așteptate jocuri din categoria crash, carduri de răzuit și câștiguri instant se numără:

Bank X,

Golden Plinko,

Paper Planet,

Wright Flyer,

Football Mines,

Enchanted Coin,

Fair Crash,

Crash Bonus,

Go Go Rise,

Vibra Crash.

Rămâne de văzut dacă noile jocuri din categoria câștig instant vor avea parte de aprecierea jucătorilor de cazino în 2024. Chiar dacă sunt mai bine realizate din punct de vedere grafic și audio, iar sistemul de recompense și multiplicatori este mai valoros, aceste jocuri copiază titlurile de succes din categoria jocurilor crash, precum Spaceman, JetX și Aviator. Așa că, acestea rămân în continuare la fel de populare printre jucătorii de cazino.