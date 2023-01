Festivalul Celtic Transilvania ediția a VII-a, 21-23 iulie 2023, Băile Figa

Încă nu ai aflat? Cel mai fain și mai friendly festival din România va avea loc în perioada 21-23 iulie 2023 la Băile Figa,orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, în inima Transilvaniei.

Cel mai ieftin festival din România sub raportul calitate preț, pentru ceea ce aveți la dispoziție în 3 zile de vis.

Un festival pentru întreaga famile, de la nepoți la bunici. Un festival la care e fain să mergi cu o gașcă cât mai numeroasă.

Festivalul Celtic Transilvania este mai mult decât un festival, este o mini vacanță ”all inclusive” : concertele unor formații de legendă ale muzicii rock internaționale și românești, istoria reconstituită pe viu de cele mai bune grupări de reenactori din România și paradă moto.

Pe lângă astea mai aveți o mulțime de posibilități de recreere și divertisment: Băile Figa (piscine cu apă dulce și sărată, caldă și rece, topogane etc), Centrul recreativ Legacy (bazine încălzite, jacuzzi, spa, saună, bowling, sală fitness, etc) situat tot lângă locația festivalului, Herghelia Beclean (una dintre cele mai importante herhelii din România), situl arheologic de la Băile Figa (exploatare a sării, aprox. 3000 î.H), trasee de drumeții etc.

Transportul de la Beclean la Figa se va face foarte ușor deoarece începând cu anul 2021 în oraș funcționează rețeaua de transport public cu autobuze electrice. De asemenea, aveți posibilitatea de a închiria o bicicletă, clasică sau electrică.

Partea de alimentație și băuturi din cadrul festivalului va fi una de calitate și cu prețuri decente, așa cum v-am obișnuit la edițiile anterioare.

Un festival care nu trebuie să îl ratezi în 2023. Cine a fost o dată la Festivalul Celtic Transilvania va reveni în fiecare an, garantat!

Pentru mai multe detalii legate de organizare, regulament de acces, formații și program accesați site-ul nostru www.festivalulceltictransilvania.ro și paginile noastre de pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, TikTok).

Biletele sunt puse în vânzare pe platformele www.ambilet.ro, www.iabilet.ro, www.bilete.ro.

Vă așteptăm cu drag!

