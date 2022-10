Cele mai populare păcănele de la Pragmatic Play

Atunci cand vrei sa te distrezi la pacanele online, optiunile sunt aproape nelimitate in ziua de astazi. Spun asta deoarece pe cele mai bune platforme de casino online vei gasi sute sau chiar mii de jocuri cu pacanele. Cei mai cunoscuti producatori de sloturi se intrec in prezent in lansarea unor jocuri cat mai atractive pentru clienti.

Unul dintre cei mai cunoscuti producatori de jocuri cu pacanele este acum Pragmatic Play. Tot mai multi romani sunt atrasi de sloturile acestui producator si tocmai din acest motiv vreau sa iti prezint in randurile de mai jos cateva dintre cele mai interesante jocuri din portofoliul companiei, pe care merita sa le incerci.

Top păcănele online de la Pragmatic Play

Pragmatic Play este un furnizor de jocuri de noroc extrem de apreciat in Romania, in mod special pentru jocurile cu pacanele pe care le lanseaza. Toate sloturile care stau sub emblema Pragmatic Play beneficiaza de o grafica moderna si captivanta si de functii bonus foarte interesante, astfel ca experienta de joc in cadrul lor este una de cea mai buna calitate.

In plus, Pragmatic Play este un producator care lanseaza aproape in fiecare saptamana sloturi noi, iar platformele de jocuri adauga noile pacanele in oferta lor. Astfel, tu te vei putea bucura mereu de ultimele sloturi produse si nu te vei plictisi niciodata.

Fiind un furnizor de jocuri atat de popular si cautat, tot mai multe casinouri licentiate online adauga in oferta lor jocurile Pragmatic Play. Astfel, in prezent exista zeci de site-uri cu licenta din partea ONJN in cadrul carora vei avea la dispozitie pacanelele Pragmatic Play. Asa se intampla si in cazul platformei Las Vegas, acolo unde vei avea parte de o multime de sloturi interesante, iar daca introduci un cod bonus Las Vegas esti recompensat si cu un bonus consistent.

Daca nu te-ai mai distrat pana acum in cadrul jocurilor de la Pragmatic Play sau pur si simplu vrei sa afli care sunt pacanelele de la acest producator pe care nu trebuie sa le ratezi, iata cateva exemple mai jos:

1. Sweet Bonanza

Un joc emblematic pentru Pragmatic Play si prin intermediul caruia acest producator si-a castigat multi simpatizanti in Romania este Sweet Bonanza. Grafica de exceptie, fundalul sonor antrenant si nu in ultimul rand, functiile bonus oferite fac ca Sweet Bonanza sa fie unul dintre cele mai interesante jocuri cu pacanele de pe internet.

Simbolurile jocului sunt reprezentate de fructe si diferite bomboane delicioase, iar castigurile se obtin cand pe ecran apar cel putin 8 simboluri identice, indiferent de pozitia lor. Dupa acordarea castigurilor initiale, simbolurile care au generat castiguri dispar de pe ecran si lasa locul altor elemente noi, totul in cadrul aceleiasi runde de joc.

Cel mai interesant lucru la Sweet Bonanza este jocul bonus. Acesta se declanseaza in momentul in care pe ecran apar 4 sau mai multe simboluri Scatter. De asemenea, jocul bonus poate fi cumparat in orice moment doresti, daca vei plati de 100 ori valoarea pariului per runda. In plus, exista si un mod de joc cu miza marita, in cadrul caruia vei avea de 2 ori mai multe sanse de obtinere a jocului bonus.

Jocul bonus sau speciala, asa cum mai este ea cunoscuta iti va aduce 10 runde gratuite. In plus, in timpul acestora, de fiecare data cand pe ecran vor aparea minim 3 simboluri Scatter vei primi 5 runde gratis suplimentare.

La jocul bonus exista multiplicatori de castig de pana la 100x, care pot sa apara aleator pe ecran. La finalul unei runde care a generat castiguri, multiplicatorii afisati se aduna intre ei si inmultesc castigul initial.

2. Big Bass Bonanza

Big Bass Bonanza este un slot perfect pentru pasionatii de pescuit, dar nu numai. Simbolurile pe care le vei intalni sunt reprezentate de clasicele A, K, Q, J si 10 plus elemente specifice pescuitului, precum momeli, lansete si pesti.

In ceea ce priveste simbolurile speciale, acestea sunt in numar de 3 si anume Scatter (cel care declanseaza jocul bonus), Wild (substituie orice alt element, cu exceptia celui Scatter) si simboluri cu bani.

Aparitia a cel putin 3 Scattere pe ecran iti va aduce rotiri gratuite. Primesti 10, 15 sau 20 free spins in functie de numarul simbolurilor Scatter care au declansat jocul bonus. In timpul free spins, fiecare Wild care aterizeaza pe role este contorizat. La fiecare al 4-lea Wild colectat vei primi 10 rotiri gratuite suplimentare + un multiplicator de castig mai ridicat.

De asemenea, simbolurile Wild din timpul jocului bonus colecteaza toate simbolurile cu bani afisate pe rolele de joc, astfel ca vei avea sansa unor castiguri foarte bune.

3. Wolf Gold

Un alt joc foarte apreciat din portofoliul Pragmatic Play este Wolf Gold. Pe langa tematica interesanta, acest joc cu pacanele atrage prin simbolurile speciale si prin functiile sale bonus pe care le ofera. Astfel, ca simboluri speciale vei intalni Wild, Scatter si simboluri cu bani.

La fiecare invartire, simbolurile cu bani iau o valoare aleatorie din cele predefinite sau pot lua valoarea jackpot-ului Mini sau Major afisat in partea de sus a rolelor de joc. Cand 6 sau mai multe simboluri cu bani aterizeaza pe role se declanseaza modul de jocuri speciale.

Primesti initial 3 rotiri gratuite, iar pe role vor aparea numai simboluri cu bani si spatii libere. De fiecare data cand un simbol cu bani aterizeaza pe un spatiu liber acesta ramane fixat si restabileste numarul de free spins la 3.

Practic, jocul bonus se incheie in momentul in care exista 3 invartiri consecutive fara niciun simbol cu bani afisat. La finalul invartirilor, valoarea tuturor simbolurilor cu bani se aduna, iar daca toate cele 15 pozitii de pe ecranul de joc sunt ocupate vei castiga si Mega Jackpot.

Al doilea joc bonus la Wolf Gold este cel declansat de elementele Scatter. Mai exact, atunci cand pe ecran vor aparea 3 simboluri Scatter vei primi 5 rotiri gratuite. In timpul acestor free spins, rolele 2, 3 si 4 vor fi unite si vor fi ocupate de un simbol urias. In plus, de fiecare data cand aterizeaza pe ecran 3 elemente Scatter vei primi 3 jocuri suplimentare.

Ti-am prezentat asadar 3 dintre cele mai populare pacanele de la Pragmatic Play. Consider ca orice pasionat de casino ar trebui sa incerce aceste jocuri, deoarece experienta din cadrul lor este una captivanta. Pe langa titlurile amintite mai sus bineinteles ca exista multe alte jocuri la fel de interesante ce stau sub emblema Pragmatic Play, iar aici ar putea fi amintite The Dog House, Mustang Gold, Gates of Olympus, John Hunter and the Book of Tut sau Madame Destiny Megaways.