Ce bonusuri oferă cazinourile online din România?

Jucătorii pasionați sunt atrași întotdeauna de cele mai populare bonusuri la casino online. Prin intermediul lor, cazinourile online reușesc să atragă utilizatori noi și să îi fidelizeze pe cei existenți.

În prezent, bonusurile reprezintă o strategie de bază pentru a crește numărul utilizatorilor la platformele online de cazino. Câștigul este și de partea jucătorilor, deoarece au ocazia să încerce anumite produse fără să riște vreun ban din propriul cont.

Desigur, există și cazuri în care bonusurile au condiții de rulaj, motiv pentru care trebuie citită secțiunea Termeni și Condiții înainte de a accepta să joci pe recompensa oferită de cazinou.

Cele mai populare bonusuri la cazinoul online:

Bonusul de bun venit

Nu există operator licențiat de ONJN din România care să nu aibă o astfel de campanie. Este o practică întâlnită la nivel mondial să îi oferi clientului o sumă de bun venit prin care să îl atragi către platforma ta. Bonusul de bun venit se împarte în mai multe categorii:

bonus de bun venit fără depunere

bonus de bun venit la prima depunere

bonus de bun venit la primele depuneri

Unele platforme oferă atât un bonus în bani cash, cât și în rotiri gratuite, în funcție de produsele pe care doresc să le promoveze. Cel mai popular este însă bonusul fără depunere. Utilizatorii sunt atrași întotdeauna de un bonus fără depunere pentru că știu că nu au nimic de pierdut.

Nu există nici măcar un risc. E suficient doar să îți faci cont, să îl verifici și vei primi bonusul fără depunere. Dacă ești suficient de norocos și îndeplinești condițiile de rulaj (dacă ele există), te poți alege cu o sumă de bani fără să ai vreun risc.

Bonusul la prima depunere este prezent pe mai toate platformele online din România, în timp ce unii operatori doresc să îi fidelizeze pe utilizatori prin intermediul unor campanii care acordă recompense la primele depuneri (3 sau 5 în general). Poți vedea lista completă cu cele mai bune bonusuri disponibile la cazinouri din România pe pacanele-gratis.ro.

Bonusuri periodice

Aceste bonusuri sunt acordate săptămânal sau lunar și sunt oferite, în general, jucătorilor fideli. Ele sunt fie sub formă de bani cash, fie sub formă unor rotiri gratuite. Fiecare platformă are propriile standarde și împarte jucătorii în mai multe categorii. Pentru astfel de bonusuri sunt eligibili, în general, jucătorii care se distrează de sume mai mari față de media obișnuită.

Bonusuri pentru aniversări

Dacă este ziua ta și ai cont la un operator din țara noastră, ai putea să îți verifici mesageria privată sau mail-ul. Multe cazinouri online din țara noastră le acordă utilizatorilor bonusuri cu ocazia zilei de naștere. Este cadoul prin care operatorul respectiv dorește să arate că îi pasă de clienții săi.

Mai sunt acordate astfel de bonusuri și când sunt diverse sărbători, fie că vorbim despre Paște, Crăciun, Halloween ori, mai nou, Sf. Patrick, la unii operatori, din moment ce sunt foarte multe sloturi inspirate din folclorul irlandez. Unii operatori mai acordă bonusuri și când aniversează încă un an de când activează pe piața din România.

Bonusuri pentru jucătorii care nu mai sunt activi pe platformă

În cazul în care ai jucat constant la un operator, dar brusc ai decis să te oprești, sunt șanse bune să primești, după o perioadă de timp, un e-mail în care ți se transmite că ai un bonus în cazul în care faci o nouă depunere. Ba chiar unii operatori oferă și bonusuri fără depunere dacă ai făcut parte din categoria jucătorilor care au mizat sume mai mari în trecut. Aceasta este o practică la care cazinourile online apelează pentru a te determina să te întorci pe platforma lor.

