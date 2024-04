Black Coffee, dj-ul desemnat Man of the year în 2023, completează lineup-ul ediției 2024 a festivalului Untold

PENTRU EDIȚIA DIN ACEST FANII POT ACCESA SI GALAXY BACKSTAGE PASS

Așteptat în fiecare vară cu emoție de fanii veniți din peste 100 de țări ale lumii, UNTOLD și-a reconfirmat statutul de festival de top, reușind ca în fiecare ediție să ofere experiențe unice. Organizatorii anunță un nou nume din lineup-ul festivalului, un artist premiat cu un Grammy, DJ și producătorul de origine sud-africană, Black Coffee.

Cu un talent remarcabil și o abordare neconvențională a muzicii electronice, Black Coffee este unul dintre cei mai apreciați DJ/producători din cultura underground. În 2023 a marcat o urcare de 14 locuri în Top 100 DJ Mag, unde ocupa locul 25.

În doar câțiva ani a devenit unul dintre cei mai vizibili DJ la nivel global, cu rezidențe în cele mai mari cluburi ale lumii, Hï Ibiza sau The Wynn (Las Vegas), dar și cu apariții live la cele mai mari festivaluri, peste 150 de evenimente într-un an, detalii care i-au consolidat statutul de icon în industria muzicii electronice. Black Coffee a spart barierele muzicale, reușind să combine, în piesele sale, percuția africană tradițională și sound-ul techno, rezultatul fiind un stil nou în muzica electronică, „Afropolitan House”.

La finalul anului 2023, Black Coffee a fost desemnat “Man Of The Year” de publicația britanică GQ, a avut primul show sold-out al unui artist sud-african în Madison Square Garden și a fost recompensat cu un premiu Grammy la categoria “Best Dance/Electronic Music Album” pentru “Subconsciously”. Recent, Black Coffee a produs și cel de-al 7-lea album de studio al lui Drake, „Honestly, Nevermind”, și a preluat rolul de producător muzical executiv în filmul „God Is A DJ” regizat de Hicham Hajji.

Unicitatea lui Black Coffee se reflectă și în modul în care se îmbracă, folosește ținute care-i oferă un look distinctiv și rafinat ca și DJ set-urile sale, pentru show-ul sold-out din Madison Square Garden l-a angajat pe designerul de modă Mike Amiri care i-a creat o ținută personalizată. După succesul uriaș pe care l-a avut cu evenimentul din New York, Black Coffee a fost invitat ca speaker la Harvard Business College în Boston.

SCENA GALAXY ADUCE CELE MAI CUNOSCUTE NUME DIN CULTURA UNDERGROUND: CARL COX ,FISHER ȘI SOLOMUN

De multe ori considerat cel mai bun DJ din lume, titlu acordat de comunitatea fanilor culturii dance, dar și de prestigioasele publicații de specialitate, DJ Mag sau Mixmag, Carl Cox a fost parte a școlii dance din Marea Britanie, de la începutul erei disco, până în prezent. A experimentat tot, de la breakbeat, disco, hip-hop, la Italian house până la hard techno. Abordarea versatilă a sound-ului techno l-a plasat pe lista scurtă a celor mai respectați artiști din industria muzicii electronice. Producții precum „I Want You (Forever)„, „Phoebus Apollo” sau „The Player” au devenit “anthems-uri” în cultura underground.

Paul Nicholas Fisher, cunoscut sub numele de scenă FISHER, DJ-ul și producătorul australian care a reușit să cucerească scena muzicii electronice cu un sound unic și fresh, va ajunge pentru prima dată la festivalul UNTOLD. Stilul distinctiv al lui FISHER, combinat cu prezența sa carismatică, l-au transformat într-un favorit al marilor cluburi și al festivalurilor din întreaga lume. „Losing It” a fost un succes internațional, a fost certificat cu Discul de Aur și Discul de Platină pentru vânzări record, a fost nominalizat la Premiile Grammy, la categoria „Best Dance Recording„, și a primit aprecieri pentru sound-ul inovator.

Este unul dintre cei mai aclamați artiști ai genului melodic house & techno, se numește Solomun și e DJ-ul care a a avut un live spectaculos de 3 ore @ Galaxy Stage în cadrul ediției aniversare a festivalului UNTOLD, ediția 2019. A fost recompensat în cadrul DJ Awards la categoriile “Best Producer”, “Best DJ”, “Best Melodic House DJ”, iar cititorii revistei Mixmag l-au votat “DJ of The Year”.

PENTRU EDIȚIA DIN ACEST FANII POT ACCESA SI GALAXY BACKSTAGE PASS

Creatorii UNTOLD vor lansa pentru ediția din acest an un nou concept, Galaxy BackStage Pass, care va oferi fanilor, în cele patru zile de festival, o experiență VIP exclusivistă. Atmosfera de festival este de fiecare dată una memorabilă, iar anul acesta fanii Galaxy vor avea posibilitatea de a se bucura de artiștii preferați, chiar de pe scenă. Pachetul Galaxy BackStage Pass poate fi achiziționat de pe untold.com la prețul de 300 de euro (plus taxe).

Festivalul UNTOLD are loc în perioada 8-11 august în Cluj-Napoca. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com.