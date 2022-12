Tronsonul de autostradă Nădășelu-Zimbor, deblocat, dar nu total

Lucrările la șantierul autostrăzii Transilvania, tronsonul Nădășelu–Zimbor, au fost blocate din cauza problemelor apărute, în special pe fondul alunecărilor de teren, anunță Asociația Pro Infrastructură. Problemele par să fie rezolvate, dar nu total.

Potrivit analizelor Pro Infrastructură, mobilizarea excelentă a celor de la UMB dădea speranțe că pot termina șantierul în 2023, cu o condiție: CNAIR să aprobe rapid două modificări de soluții tehnice în zone cu alunecări masive (Nădășelu, la cimitir, și în apropiere de Topa Mică). Numai că, Pro Infrastructură spune că cei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere au întârziat foarte mult adoptarea lor. De curând au făcut acest lucru, cel puțin la nivel declarativ, iar mingea este la UMB care trebuie să finalizeze reproiectarea, apoi aprobarea și execuția. Mai mult, UMB a semnat loturile 1 și 4 din Autostrada A7 Buzău-Focșani, iar pe 2 și 3 este re-declarat câștigător. Pentru lotul Focșani-Bacău au fost parafate cele trei contracte (aproape 100 kilometri) iar sursele Pro Infrastructură spun că va fi anunțat câștigător și pe restul de trei segmente rămase pe A7, adică pe Bacău-Pașcani. „Așadar are în tolbă 5 din 10 loturi pe A7 și are șanse reale să le ia și pe celelalte 5. Cu toate (și ce mai are din trecut), va trebui să livreze aproximativ 400 de kilometri de autostradă și drum expres în următoarele 12-30 de luni. Așa că Nădășelu-Zimbor va aștepta mult și bine”, se mai arată în mesajul asociației.

Foto: Pro Infrastructură