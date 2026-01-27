Transurbis reînnoiește cardurile de călătorie pentru pensionari

Firma de transport public de călători Transurbis a anunțat că reînnoiește titlurile de călătorie de tip „card pensionar”. Asemenea titluri sunt valabile un an, iar beneficiarul are obligația de a valida cardul la fiecare urcare în autobuz. Documentele necesare pentru reînnoirea titlului de călătorie:

Copie și original cupon de pensie/ copie și original decizie de pensionare;

Copie și original BI/ CI;

Cerere și declarație pe propria răspundere pentru eliberarea gratuită a cardului de călătorie pe mijloacele de transport ale Transurbis;

Card de călătorie.

Punctele de eliberare a cardurilor sunt:

– Dispecerat Transurbis (Gară) – de luni până duminică în intervalul orar 6 – 23;

– Cartier Brădet – de luni până duminică, în intervalul orar 6 – 23;

– Clădirea Transilvania – de luni până vineri, în intervalul orar 6 – 22 și sâmbata între orele 7 și 15;

– Uz Casnic (str. Armoniei) – de luni până vineri, între orele 6 și 22 și sâmbăta în intervalul orar 7 – 15.

Beneficiază de această facilitate pensionarii cu domiciliul sau reședința în municipiul Zalău, indiferent de vârsta sau motivele de pensionare, precum și persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege), inclusiv copiii care beneficiază de pensie de urmaș cu domiciliul în Zalău.