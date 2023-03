Probleme cu nodul rutier de la Românași

12 noduri noi de autostradă din România se află în faza studiului de fezabilitate, iar unele unele sunt importante, ca de exemplu cel de la Românași, în apropiere de Zalău, în lipsa căruia lotul Autostrăzii A3 dintre Zimbor și Poarta Sălajului construit astăzi de UMB nu va putea fi folosit atrage atenția Asociația Pro Infrastructură.

„Cerem CNAIR și proiectantului să separe fizic sensurile de circulație pe bretelele cu dublu sens, în toate nodurile, încă de la etapa de design. Acest element de siguranță ce lipsește în România există în majoritatea țărilor din Europa și previne multitudinea accidentelor frontale pe care le constatăm an de an, la intrarea și ieșirea (de) pe o autostradă. Practic șoferul confundă breteaua cu autostrada. Nu-și dă seama că pe falsa este în realitate trafic din contrasens”, este mesajul celor de la Asociația Pro Infrastructură. A doua propunere este prelungirea separării fizice a fiecărei bretele de intrare pe autostradă, de la începutul benzii de accelerare pe o lungime suficientă cât să facă imposibil virajul ilegal la 180 de grade, peste hașură și linie continuă, direct pe sensul opus. Din sursele asociației, această manevră făcută de șoferii inconștienți și criminali a devenit principala cauză care aduce mașini pe contrasens pe autostradă, cu urmări fatale. Vopseaua și indicatoarele sunt insuficiente pentru unii, mai susțin cei de la Pro Infrastructură. Într-un context mai larg, Comisia Europeană a publicat cifrele preliminare ale deceselor din accidente rutiere în 2022: suntem tot pe primul loc cu 86 de morți la un milion de locuitori în fiecare an. Adică stăm mai rău ca bulgarii (78), suntem la aproape dublul mediei europene (46) și de 4 ori mai prost decât campionii siguranței, suedezii, care sunt la doar 21 morți anual la fiecare milion locuitori, au încheiat cei de la Pro Infrastructură.

Sursa foto: Pro Infrastructură