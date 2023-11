Picturi realizate de elevi la Spitalul din Jibou

Elevii Cercului de pictură din cadrul Clubului Copiilor din Jibou, cerc coordonat de profesorul Ionel Baltă, au realizat mai multe lucrări pentru micuții pacienți de la Spitalul Orășenesc „Dr. Traian Herța” din localitate. Lucrările sunt unele calde, care aduc bucurie în inimile copiilor internați pentru diferite afecțiuni. Creațiile tinerilor artiști au fost apreciate și de autoritățile locale. „Inimi mari, suflete curate, talent și muncă făcută din plăcere, cu bucurie.

Sunt copiii și adolescenții din Jibou care s-au alăturat cu entuziasm proiectului nostru pentru a aduce prin pictură o atmosferă caldă, frumoasă, vindecătoare, în secția de Pediatrie a Spitalului Orășenesc „Dr. Traian Herța”. Am reușit, împreună, să transformăm locul în care vin pentru tratament copiii din Jibou, și nu numai, într-un adevărat tărâm al copilăriei. Artiștii sunt talentele consacrate de la Clubul Copiilor Jibou, alături de înzestrații elevi ai Liceului Teoretic < > din oraș. Au făcut o treabă minunată, ca-n povești, reușind să transpună pe pânză o lume primitoare așa cum numai din sufletele copiilor poate fi creată: lumea copilăriei”, a declarat viceprimarul orașului Jibou, Vlad Pașcalău. Tinerii artiști de la Clubul Copiilor din Jibou, sub îndrumarea profesorului Ionel Baltă, au obținut în ultimii doi ani peste 200 de premii naționale și internaționale.