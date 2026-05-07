Peste 453 de milioane de lei pentru Zalău în anul 2026

Consilierii locali au aprobat joi, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local, bugetul Municipiului Zalău pentru anul 2026, buget întocmit cu respectarea prevederilor legale.

La partea de VENITURI și CHELTUIELI, bugetul Municipiului Zalău este în sumă de 453.693,02 mii lei, distribuită pentru cele două secțiuni (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare).

Bugetul secțiunii de funcționare este de 216.129 mii lei și se compune la partea de venituri din veniturile proprii provenite din impozite si taxe și cota legală din impozitul pe venit precum și din alocații de la bugetul de stat cu destinație – parțial învățământ și asistență socială, și acoperă următoarele tipuri de cheltuieli:

cheltuieli de personal aferente aparatului propriu al Primăriei Municipiului Zalău și al unităților subordonate, cheltuieli cu personalul din cadrul cabinetelor medicale școlare și ai asistenților personali ai persoanelor cu handicap,

cheltuielile materiale și pentru prestarea serviciilor publice, transferuri pentru învățământ particular, stimulentul financiar pentru învățământ, de asemenea tichetele de creșă, stimulentul pentru copii cu cerințe educaționale speciale CES, cheltuieli pentru asociații și fundații, ajutoare de încălzire, indemnizațiile pentru persoanele cu handicap, compensațiile pentru diferențe de tarif și gratuitățile de transport pentru elevi, studenți și pensionari.

Bugetul secțiunii de dezvoltare este de 266.414,95 mii lei și cuprinde următoarele surse de venituri:

sume alocate din veniturile proprii ale bugetului local – 22.629,00 mii lei

– excedent buget local – 6.938,67 mii lei

– surse atrase din implementare proiecte europene – 197.985,35 mii lei

– împrumut contractat pentru implementare proiecte europene- contribuție beneficiar – 28.679,45 mii le

– alte surse activități autofinanțate – 171,48 mii le

– vărsăminte din veniturile proprii pentru rambursări rate pentru împrumuturile contractate anterior și alte obligații ale bugetului de dezvoltare – 10.010,67 mii lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt distribuite pe obiectivele de investiții aflate în implementare la această dată.

