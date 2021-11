Mii de sălăjeni așteaptă deschiderea centrului medical din Cehu Silvaniei

Spitalul din Cehu Silvaniei a devenit o amintire, unitatea fiind închisă cu ani în urmă. Vestea bună este că la nivel local urmează să fie deschis un centru medical în care își vor desfășura activitatea patru medici specialiști.

Autoritățile locale anunță că există șanse mari ca unitatea să își înceapă activitatea în prima parte a anului viitor. „Am făcut demersurile necesare, iar pentru noi, dorința este ca tot ceea ce înseamnă întreținerea clădirii să fie asigurată de către Consiliul Județean Sălaj. Am predat amplasamentul, iar ei vor face investițiile de reabilitare, dotare, pregătirea spațiului. Noi am pus la dispoziție clădirea necesară, iar medicii vor fi angajați de către Spitalul Județean de Urgență Zalău. E clădirea fostului spital vechi. O asemenea investiție este foarte importantă pentru populația orașului nostru, dar și pentru persoanele din comunele învecinate. Sunt mii de oameni care vor beneficia de pe urma acestui proiect. Orașul Cehu Silvaniei a avut cândva secție de ginecologie, maternitate, chirurgie, am avut de toate. În primul rând, proiectul vizează înființarea unui ambulatoriu cu patru medici de specialitate. Noi avem promisiuni că unitatea va funcționa deja în prima parte a anului viitor”, ne-a declarat primarul orașului Cehu Silvaniei, Balint Ervin.