Mai mulți bani pentru monumentele din Sălaj

Consiliul Județean Sălaj a aprobat, în ședința ordinară de vineri, majorarea bugetului alocat Programului de finanțare a monumentelor istorice de la 500.000 lei la 1,08 milioane de lei. Din această sumă, 30% sunt rezervați pentru situații de urgență. Suplimentarea fondurilor permite susținerea tuturor celor 13 cereri de finanțare declarate eligibile, valoarea totală a finanțărilor nerambursabile ajungând la circa 767.000 de lei.

Beneficiarii finanțărilor nerambursabile sunt:

‣ Parohia Ortodoxă Voivodeni

‣ Parohia Reformată Meseșenii de Jos

‣ Parohia Reformată Ilișua

‣ Parohia Reformată Nușfalău

‣ Parohia Ortodoxă Ileanda

‣ Parohia Ortodoxă Română Cehei

‣ Parohia Ortodoxă Solomon

‣ Parohia Reformată Horoatu Crasnei

‣ Parohia Reformată Zăuan

‣ Parohia Ortodoxă Biușa-Filia Ulciug

‣ Parohia Reformată Cehu Silvaniei

‣ Parohia Ortodoxă Dragu

‣ Parohia Ortodoxă Română Zalău nr. 1

Programul derulat de Consiliul Județean Sălaj urmărește punerea în siguranță a monumentelor istorice, reabilitarea lor structurală și funcțională, valorificarea patrimoniului arhitectural și artistic, precum și reintegrarea acestora în circuitul socio-economic și cultural-turistic.