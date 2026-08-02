Consiliul Județean Sălaj a aprobat, în ședința ordinară de vineri, majorarea bugetului alocat Programului de finanțare a monumentelor istorice de la 500.000 lei la 1,08 milioane de lei. Din această sumă, 30% sunt rezervați pentru situații de urgență. Suplimentarea fondurilor permite susținerea tuturor celor 13 cereri de finanțare declarate eligibile, valoarea totală a finanțărilor nerambursabile ajungând la circa 767.000 de lei.
Beneficiarii finanțărilor nerambursabile sunt:
‣ Parohia Ortodoxă Voivodeni
‣ Parohia Reformată Meseșenii de Jos
‣ Parohia Reformată Ilișua
‣ Parohia Reformată Nușfalău
‣ Parohia Ortodoxă Ileanda
‣ Parohia Ortodoxă Română Cehei
‣ Parohia Ortodoxă Solomon
‣ Parohia Reformată Horoatu Crasnei
‣ Parohia Reformată Zăuan
‣ Parohia Ortodoxă Biușa-Filia Ulciug
‣ Parohia Reformată Cehu Silvaniei
‣ Parohia Ortodoxă Dragu
‣ Parohia Ortodoxă Română Zalău nr. 1
Programul derulat de Consiliul Județean Sălaj urmărește punerea în siguranță a monumentelor istorice, reabilitarea lor structurală și funcțională, valorificarea patrimoniului arhitectural și artistic, precum și reintegrarea acestora în circuitul socio-economic și cultural-turistic.
One Thought to “Mai mulți bani pentru monumentele din Sălaj”
[…] Mai mulți bani pentru monumentele din Sălaj apare prima dată în Magazin […]