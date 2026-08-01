Semestrul I financiar

• 1 ianuarie

– Intră în vigoare majorarea taxelor şi impozitelor locale.

• 14 februarie

– Agenţia de evaluare financiară Fitch menţine ratingul de emitent pe termen lung în valută străină al României la ”BBB-”, cu perspectivă negativă.

• 24 februarie

– Coaliţia de guvernare ajunge la un consens în privinţa Pachetului 3 de măsuri fiscale, care priveşte reforma administraţiei şi relansarea economiei.

• 3 martie

– Producătorul de echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructură energetică Electro-Alfa Internaţional debutează la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în urma unei oferte publice iniţiale în valoare de 579,64 milioane de lei.

• 7 martie

– Agenţia de evaluare financiară Moody’s menţine ratingul României pe termen lung la ”Baa3”, cu perspectivă ”negativă”.

• 12 martie

– Guvernul decide majorarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată la 4.325 lei lunar începând cu 1 iulie 2026, faţă de 4.050 lei în prezent.

• 13 martie

– Guvernul adoptă bugetul de stat pe 2026, care stabileşte o ţintă de deficit de 6,2% din PIB pentru finalul anului.

• 19 martie

– Guvernul adoptă un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru protejarea intereselor naţionale în domenii strategice, prin care statul ar putea utiliza instrumente economice pentru menţinerea şi valorificarea capacităţilor industriale strategice atunci când operatorii care le deţin se confruntă cu dificultăţi financiare.

• 20 martie

– Legea bugetului de stat şi cea a bugetului asigurărilor sociale de stat sunt adoptate de Parlament.

• 26 martie

– Guvernul declară, prin ordonanţă de urgenţă, situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere pentru perioada 1 aprilie-30 iunie 2026, cu posibilitate de prelungire.

• 31 martie

– Guvernul prelungeşte până la 30 iunie 2026 plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, menţinând mecanismul introdus prin OUG nr. 67/2023.

• 2 aprilie

– Executivul aprobă Strategia Naţională a Rezervelor de Stat pentru perioada 2026-2030, care urmăreşte consolidarea capacităţii de răspuns a statului în situaţii de criză energetică, alimentară, militară sau umanitară.

• 3 aprilie

– Executivul adoptă o ordonanţă de urgenţă prin care acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă este redusă temporar cu 30 de bani pe litru: de la 2.804,29 lei/1.000 litri la 2.504,29 lei/1.000 litri.

• 15 aprilie

– Premierul Ilie Bolojan şi ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prezintă un plan pentru eliminarea blocajelor speculative din reţelele electrice şi accelerarea investiţiilor strategice.

• 16 aprilie

– Guvernul aprobă raportul unui comitet interministerial condus de vicepremierul pentru reforma statului, Oana Gheorghiu, document ce conţine lista companiilor de stat considerate eligibile pentru intrarea în procedura de listare la BVB.

• 23 aprilie

– Miniştrii PSD demisionează din Guvernul Bolojan, iar în zilele următoare demisionează şi secretarii de stat, inclusiv Secretarul General al Guvernului.

• 28 aprilie

– PSD şi partidele de opoziţie depun o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, acuzându-l de ”vânzarea accelerată a activelor publice” şi de ”subordonarea intereselor strategice ale statului pieţelor financiare”.

• 29 aprilie

– Moţiunea de cenzură intitulată ”STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” este prezentată în plenul reunit al Parlamentului de liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

• 5 mai

– Guvernul aprobă acordul SAFE cu Comisia Europeană, prin care ţara noastră poate accesa până la 16,68 miliarde euro pentru dezvoltarea industriei de apărare, a infrastructurii logistice şi a capacităţilor strategice.

– Este adoptată moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

• 15 mai

– Consiliul de administraţie al BNR decide menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an.

• 16 mai

– Standard & Poor’s reconfirmă ratingul suveran al României la nivelul BBB-/A-3, menţinând ţara în categoria recomandată investiţiilor.

• 18 mai

– Au loc consultări între Preşedintele Nicuşor Dan şi partidele şi formaţiunile politice parlamentare în vederea conturării unei formule de guvernare.

• 29 mai

– O dronă rusească Geran-2 se prăbuşeşte peste un bloc de locuinţe din Galaţi.

• 2 iunie

– BNR anunţă că, la data de 31 mai 2026, rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) erau de 77.042 milioane de euro, faţă de 78.007 milioane euro la 30 aprilie 2026.

• 4 iunie

– Preşedintele Nicuşor Dan îl desemnează pe europarlamentarul Eugen Tomac drept candidat la funcţia de prim-ministru.

• 5 iunie

– O dronă navală de tipul celor folosite în războiul din Ucraina este reperată în apropierea Danei 78 din Portul Constanţa. Aceasta a explodat fără să producă victime.

– Institutul Naţional de Statistică revizuieşte în sens pozitiv estimarea privind Produsul Intern Brut în primul trimestru al anului: scădere de 1,2% în termeni reali (pe seria brută), faţă de trimestrul I din 2025, de la -1,7%, publicat iniţial.

• 7 iunie

– Consiliul Concurenţei amendează cu 3,7 miliarde lei zece bănci din ţara noastră pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR.

• 14 iunie

– Eugen Tomac îşi depune mandatul după ce constată că nu poate strânge sprijinul politic necesar.

– Preşedintele îl desemnează pentru funcţia de premier pe liberalul Adrian Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov. Conducerea PNL respinge susţinerea propunerii.

• 15 iunie

– BNR anunţă că, în perioada ianuarie-aprilie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7.980 milioane euro, comparativ cu 9.101 milioane euro în perioada ianuarie-aprilie 2025.

• 18 iunie

– Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) îl pune sub control judiciar şi, ulterior, sub acuzare pe primarul general Ciprian Ciucu pentru luare de mită în perioada în care a fost primar al Sectorului 6.

– Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, pierde definitiv, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procesul cu Agenţia Naţională de Integritate, în care a fost declarat în conflict de interese.

• 22 iunie

– Christian Tour devine primul touroperator listat la BVB, după derularea unei oferte publice iniţiale în valoare de 149 milioane de lei (28,4 milioane de euro), încheiată cu un grad de subscriere de 121%.

– Guvernul Veştea este supus votului de învestitură, dar strânge numai 189 de voturi din cele 233 necesare.

• 23 iunie

– România încasează 2,25 miliarde euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), sumă ce reprezintă plata aferentă cererii de plată cu numărul 4.

• 25 iunie

– Ministerul Finanţelor anunţă că bugetul general consolidat s-a încheiat cu un deficit de 35,94 miliarde de lei, respectiv 1,75% din PIB în primele cinci luni din 2026, faţă de un deficit de 64,23 miliarde de lei, respectiv 3,35% în PIB în aceeaşi perioadă din 2025.

• 26 iunie

– Agenţia de rating Moody’s atrage atenţia că incertitudinea politică prelungită şi lipsa unei majorităţi parlamentare funcţionale pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală şi pe implementarea reformelor asumate de România.

• 30 iunie

– Indicele BET, al celor mai lichide 20 de titluri ale Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a urcat cu 32,9% în primele şase luni ale acestui an, până la 32.487 de puncte.

– Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 29,4%, la 6.251 de puncte.

– Acţiunile societăţii de infrastructură energetică Premier Energy au crescut cu 89,4% în primul semestru, având cea mai mare apreciere din indicele BET.

– Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, a urcat cu 15,2%, la 104.406 puncte, cea mai redusă apreciere dintre coşurile de acţiuni ale Pieţei Reglementate.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro