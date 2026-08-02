Sărbătoare la Guruslău

Azi, dealul Guruslăului va găzdui evenimentul „Guruslău 2026”, organizat la împlinirea a 425 de ani de la victoria obținută de Mihai Viteazul în Bătălia de la Guruslău, din anul 1601. Manifestarea va cuprinde ceremonii militare și religioase, reconstituiri istorice, demonstrații ale instituțiilor din domeniul ordinii și siguranței publice, dar și activități dedicate copiilor și familiilor. În partea a doua a zilei, pe scenă vor urca Ansamblul Artistic „Meseșul”, Cosmin Chichișan, Felix Gălan, Ioan Dordoi, Grupul IZA și trupa Back to Rock, iar concertul principal va fi susținut de Direcția 5.

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