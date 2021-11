Locuri de parcare în locul unui teren de sport

Aproximativ 30 de noi locuri de parcare vor fi amenajate de Primăria municipiului Zalău în zona Casnica. Potrivit unui proiect de hotărâre de Consiliu Local, aprobat de consilierii locali în cadrul şedinţei de joi – 25 noiembrie, acestea vor fi amplasate pe terenul de sport existent între blocuri.

Decizia privind amenajarea locurilor de parcare în zonă vine la solicitarea locatarilor care s-au declarat iritaţi de grupurile de tineri care consumă alcool, fac mizerie şi produc mult zgomot acolo. Locatarii blocurilor din zonă au transmis primăriei o solicitare în acest sens. “Terenul de fotbal este o sursă permanentă de poluare fonică care ne afectează starea de sănătate (zgomotul provocat de minge, strigăte, injurii etc.). E practic situat sub geamurile locatarilor la aproximativ 10 metri. Datorită celor menţionate nu există climatul potrivit pentru odihna copiilor mici, pentru studiul elevilor şi odihna locatarilor care vin de la serviciu, lucrează în schimburi, oamenilor bolnavi sau pensionarilor, deoarece zilnic, în special după-masa până seara târziu, uneori şi noaptea este zgomot. De exemplu în data de 29 aprilie, la ora 3 dimineaţa, pe teren au fost grupuri şi de 20-30 de persoane care au jucat fotbal şi fac galerie. Aceştia consumă alimente şi băuturi, lăsând mizerie în urma lor şi îşi fac necesităţile fără nici o jenă sub geamurile locatarilor. Considerăm că nu este sănătos, legal şi normal ca asemenea teren de fotbal să funcţioneze atât de aproape de locuinţe, datorită disconfortului pe care îl creează locatarilor, prin specificul lui”, se arată într-una din multiplele solicitări ale cetăţenilor transmise municipalităţii. În acest sens, reprezentanţii Primăriei Zalău au ţinut cont de doleanţele cetăţenilor, iar în zonă urmează să fie amenajată o parcare. În zona Casnica, blocurile B6-B7- A7 (A,B,C,D,E,F şi G), locatarii se confruntă cu o lipsă a locurilor de parcare. La analiza efectuată în teren am constatat că există o platformă pe care s-ar putea amenaja locuri de parcare, venind astfel în sprijinul locatarilor zonei şi a unităţilor comerciale care activează în zonă”, se arată în referatul proiectului aprobat de consilierii locali.