Investiții majore la Șărmășag

Mai multe investiții importante se derulează în această perioadă în comuna Șărmășag potrivit primarului Dombi Attila. O astfel de investiție vizează lucrări de eficientizare energetică pentru 24 de blocuri de locuințe existente la nivel local, dar și la Școala Gimnazială nr. 2, unitate de învățământ cu peste 100 de elevi. La școală, proiectul urmărește izolarea termică a pereților, înlocuirea acoperișului, ferestrelor și alte lucrări de specialitate. Investiția se va încheia anul viitor și va avea ca rezultat îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și profesori, dar și reducerea cheltuielilor cu energia utilizată mai ales pentru încălzirea încăperilor. Lucrări importante vor fi efectuate și la „Casa satului”, imobil care găzduiește muzeul și biblioteca. Primarul a adăugat că inclusiv sistemele clasice de încălzire a școlilor din comună vor fi înlocuite cu unele moderne și eficiente.

