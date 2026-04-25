Încă 100 de locuințe ANL în Zalău

Primăria Municipiului Zalău transmite către Agenția Națională pentru Locuințe o suprafață de 11.921 mp din Dealul Morii, în vederea construirii de noi locuințe ANL, destinate închirierii către tineri. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în ședința Consiliului Local. Agenția Națională pentru Locuințe va construi locuințele ANL, iar municipalitatea va asigura utilitățile și amenajarea terenului. Investiția vizează construcția a 100 de locuințe. În zonă au fost date deja în folosință două blocuri ANL.

