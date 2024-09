Daniel Stejeran a demisionat de la conducerea A.D.I. Țara Silvaniei

Din motive personale, Daniel Stejeran a anunțat azi că demisionează de la conducerea A.D.I. Țara Silvaniei

„Mi-am depus azi demisia din funcția de manager al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Țara Silvaniei, încheindu-mi astfel cu demnitate mandatul de trei ani de zile, câștigat prin concurs în 2021. Închei o etapă importantă din dezvoltarea mea personală și profesională. Fiecare proiect sau activitate, au reprezentat o resursă deosebită a misiunii și scopului propus.

Alături de colegii mei din aparatul tehnic al A.D.I. Țara Silvaniei am reușit să integrăm cele 48 de U.A.T.-uri din județ care au devenit membre asociate în acești ultimi ani și alături de care am inițiat și realizat multe proiecte cu impact asupra comunităților deservite. Arealul vast și divers reprezentat de un județ precum Sălajul ne-a oferit provocări pe măsura implicării noastre în propunerea, elaborarea și implementarea dezideratelor noastre prin transformarea lor în proiecte integrate la nivel comunitar.

Reușitele implementării cu succes a proiectelor noastre s-au datorat în special muncii în echipă a colegilor din aparatul de execuție, implicării și determinării lor. Țara Silvaniei a devenit în toată această perioadă un brand de județ, omologat și înregistrat la OSIM creând astfel toate premisele pentru realizarea unui alte propuneri cu impact major în microregiunea Țara Silvaniei: Investițiile Teritoriale Integrate.

În ceea ce privește promovarea, asociația a reușit să finalizeze o aplicație care să fie utilizată atât în plan turistic național și internațional, dar și local. Această aplicație (Descoperă Sălajul: Țara Silvaniei) reprezintă doar una din formele interactive pe care le-am generat, contribuind astfel la pachetul de promovare a ținutului silvan.

Multitudinea diversificată de evenimente la care am fost solicitați să ne implicăm ne-a onorat și ne-a dat prilejul de a ne forma profesional. Toate solicitările au fost onorate cu succes, iar contribuția A.D.I. Țara Silvaniei, conform statisticilor și rapoartelor noastre, a fost semnificativă.

Le mulțumesc în nume propriu tuturor membrilor asociați, primarilor, viceprimarilor, personalului din primării, cât și colegilor din alte instituții partenere cu care am avut o legătură de colaborare. Fiecare interacțiune a fost o oportunitate imensă în crearea premiselor pentru viitoare colaborări”, este mesajul transmis de Daniel Stejeran

M. S.