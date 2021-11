Dacă e Șimleu, e lipsă de transparență!

Ca de fiecare dată, cotidianul Magazin Sălăjean încearcă să fie aproape de evenimentele culturale din județ. Așa s-a întâmplat și în acest an la Zilele Bathory de la Șimleu Silvaniei. Am fost la conferința de presă organizată la Primărie, urma să participăm și la eveniment. Colegul și colaboratorul nostru, profesorul Marin Ștefan din Șimleu a insistat să fie prezent personal la eveniment, să fotografieze, să scrie un reportaj despre festival. Știind că starea dânsului de sănătate nu este dintre cele mai bune, am vrut să trimitem pe altcineva din redacție, însă domnul profesor ne-a spus că vrea să fie prezent acolo. L-am înțeles, știind cu câtă pasiune scrie de peste o jumătate de secol (da, ați citit bine!) despre orașul de sub Măgura.

Dar, la fața locului, surpriză! Reprezentanții Primăriei îi spun corespondentului Magazin Sălăjean că nu are voie să facă fotografii, ba mai mult, că Primăria nu are nevoie de un articol la ziar. Cu lacrimi în ochi, domnul profesor a părăsit clădirea Primăriei, întrebându-se cu ce a greșit după ce peste o jumătate de veac a făcut Șimleul cunoscut la nivel național și internațional.

Telefonul primit în redacție de la profesorul Ștefan ne-a lăsat pe toți fără replică. Să faci cunoscută activitatea culturală a unui oraș (fără să cerem sau să primim bani pentru aceasta!!!), iar edilii să refuze, asta e de noaptea minții! Ne-am calmat și am încercat să lămurim lucrurile. Am solicitat Primăriei, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, o explicaţie privind cele întâmplate la Zilele Bathory. Asta în data de 27 septembrie. Am așteptat o săptămână-două, niciun răspuns! Am zis hai așteptăm 30 de zile, termenul legal pentru răspuns, deși nu trebuia nimic căutat prin ceva arhive uitate de lume. Au trecut și cele 30 de zile, tot nimic. Se pare că non-răspunsul spune totul despre cum își prețuiește Primăria cetățenii sau despre cum respectă legea.

Frumos început de mandat, nu-i așa, domnule(?) primar?!

Redacția