Consiliul Județean Sălaj promite sălăjenilor: “Anul acesta, dezvoltarea primează”

Consiliul Județean (CJ) Sălaj își propune pentru anul 2021 un buget de 293,4 de milioane de lei, cu 80 de milioane de lei mai mare decât în anul 2020 (+37,9 la sută) și cu 61 de milioane peste cel din 2019 (+26,3 la sută). Mai mult de jumătate din bugetul consolidat se va îndrepta către investiții. Secțiunea de funcționare totalizează 136,5 de milioane de lei, față de 115,2 de milioane de lei în anul 2020 (+18,5 la sută), iar cea de dezvoltare, 156,9 de milioane de lei, în creștere cu 60 la sută față de anul 2020, când acest capitol a beneficiat de 97,5 de milioane de lei. Pe lista de priorități a administrației județene au fost incluse investițiile în infrastructura rutieră, în domeniul sănătății și al asistenței sociale. Pentru modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri județene sunt prevăzute 84,9 milioane de lei (față de 56 de milioane de lei în anul 2020), alocările bugetare pentru sănătate ating 30 de milioane de lei (față de 12 milioane în anul 2020), în timp ce asistența socială beneficiază de 14,1 milioane de lei (față de 5,1 milioane de lei în anul 2020). Proiectele de investiții au ca sursă de finanțare fondurile europene, bugetul național, veniturile proprii, dar și excedentul bugetar pe anul trecut.

“În ultimii ani, la partea de cheltuieli de dezvoltare, nivelul atins nu a fost unul mulțumitor. În anul 2021, însă, am stabilit obiective clare pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale sălăjenilor și vom depune toate eforturile pentru a realiza cât mai mult din ce ne-am propus. Anul acesta, dezvoltarea primează. Mă refer, aici, la reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, la îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor medicale pentru pacienți, dar și la investițiile în amenajarea caselor de tip familial, care să asigure bunăstarea copiilor din sistemul de protecție socială. În an de pandemie alocăm sume consistente către investiții majore la Spitalului Județean de Urgență Zalău, pentru a dezvolta un sistem de sănătate solid și eficient. De asemenea, am analizat cu atenție toate cheltuielile care țin de instituțiile subordonate și vă asigur că nu facem risipă în ceea ce privește banul public”, a declarat președintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu. De cealaltă parte Szilágyi Róbert István vicepreședintele CJ Sălaj, este de părere că bugetul propus pentru anul 2021 este unul realist. “La secțiunea de dezvoltare am ținut cont de toate contractele de execuție pe care le avem în derulare, dar și de previziunile pe acest segment. În întreg județul în acest an se va lucra pe nu mai puțin de 14 șantiere”, a precizat acesta. Conform reprezentanților CJ Sălaj o altă investiție importantă se referă la realizarea studiului de oportunitate pentru construirea unui parc industrial în județul Sălaj, în acest sens fiind alocați 150.000 de lei. “Îmi doresc să înființăm o astfel de platformă de dezvoltare a producției și serviciilor, prin care să atragem investitori autohtoni și străini și să facilităm crearea de noi locuri de muncă durabile pentru sălăjeni. Crearea unui parc industrial este una dintre prioritățile mandatului meu, un demers care va dezvolta Sălajul și îl va transforma într-un județ competitiv în Regiunea Nord-Vest”, a subliniat Dinu Iancu-Sălăjanu. Proiectul de buget pentru anul 2021 va fi supus votului consilierilor județeni în cadrul ședinței extraordinare ce va avea loc vineri, 9 aprilie.