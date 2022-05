Atenție la gropile și găurile lăsate de izbeliște pe străzi și trotuare

Cetățenii care circulă pe trotuarul de pe bulevardul din fața Galeriilor Meseș trebuie să fie atenți la drum. Motivul? Riscă să se accidenteze din cauza gropilor. Un real pericol pentru aceștia este o groapă, mai exact o gaură în trotuar lăsată de izbeliște, după înlăturarea unui stâlp de iluminat public, care nu este semnalizată. Pericolul este ignorat de cei care ar trebui să se ocupe de această problemă, deși zona este intens circulată, de copii, tineri și vârstnici. Pericolul a fost seziat de cititori ai cotidianului Magazin Sălăjean, idignați de faptul că nu se iau măsuri în acest sens. „Am înțeles că se fac lucrări de modernizarare la iluminatul public, lucru care este și normal, chiar foarte normal, dar e inadmisibil să lași nesemnalizat un astfel de pericol. O bandă galbenă, un avertizor sau altceva…. Gândiți-vă dimineață, când lumea e grăbită să ajungă la muncă e posibil să calce cu piciorul în această gaură și desigur, să ajungă apoi la spital”, a precizat un cetățean care circulă zilnic prin zona amintită. Un alt zălăuan indignat de situație, mai exact o femeie în vârstă de 71 de ani, care locuiește în zonă susține că, mai nou, pe stradă, în calitate de pieton este indicat să ții privirea în pământ, nicidecum să mergi cu capul sus privind înainte. „Știți vorba aceea capul sus, privrea înainte? No, nu e tocmai așa. Capul trebuie să îl ținem plecat și privrea în jos, să ne uităm la drum, să nu dăm în gropi. Eu una, am ajuns să-mi urmăresc pașii, când circul pe aici. Mă tem și să calc pe o pietricică să nu cumva să pățesc ceva, să-mi rup ceva, să ajung la spital. Dacă nici după această sesizare nu se va face nimic, am să pun eu ceva acolo, peste gaură, să o acopăr. Un bolovan, un bidon mare de apă sau… o să văd. Voi găsi o soluție. Nu dă nimeni doi bani pe noi, mai ales pe bătrâni”, a spus femeia, locatara unui bloc din zona Galeriile Meseș.

